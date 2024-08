Itt épülnek most autópálya-szakaszok az országban

2024. augusztus 04., vasárnap

Nincs idő unatkozni az Egyfeszten

A közönség minőségi kulturális élményekkel töltekezhet, színvonalasak a koncertek, és erre van is igény: minden helyszín tele van az Egyfeszten. A visszajelzések szerint a fellépők is jól érzik magukat. Kitűzték az 5. Egyfeszt időpontját is.