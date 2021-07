Ismét súlyossá válhat a járványhelyzet az alacsony átoltottság miatt

A delta variáns gyors terjedésének következtében egyre több új koronavírusos esetet azonosítanak világszerte, és előbb-utóbb Romániát is utoléri a jelenség. Az alacsony átoltottság miatt a negyedik hullám kimondottan súlyos lehet az országban.

Bár most úgy tűnhet, közel sincs vége. A koronavírus-járvány negyedik hullámának visszaszorítására az oltás jelenthet megoldást • Fotó: Haáz Vince

Noha jelenleg kedvezők a járványmutatók, egyre gyakrabban hallani a delta variáns gyors terjedéséről és az ősszel várható negyedik hullámról. A témával kapcsolatos tudnivalókról Fejér Szilárd vegyész, kémikus, kutató, a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam diagnosztikai laboratórium vezetője beszélt lapunknak.

Sokat számít az átoltottság

Mint a kutató elöljáróban rámutatott, a delta variáns tulajdonképpen a koronavírus azon változata, amelyet először Indiában mutattak ki az ottani járványhullám elején. „Három variáns keringett Indiában, abból az egyik a delta, hivatalos nevén a B.1.617.2. Ez az a variáns, amely április végén került be Romániába, és amelyet mi mutattunk ki először.

A nyári utazások miatt viszont még többen hurcolhatják be külföldről az országba, és ezért várhatóan széles körben is el fog terjedni, legkésőbb ősszel ismét berobbanhat a járvány.

Szeretném, ha ez nem így lenne, de a gyatra beoltottság miatt sajnos elkerülhetetlen” – mutatott rá Fejér Szilárd. A helyzet szemléltetésére két országot hasonlított össze a szakember. Mint kifejtette,

Angliában jelenleg főként azok között terjed rohamosan a delta variáns, akik nincsenek beoltva, ezek a gyerekek és a fiatal korosztály egy része.

A veszélyeztetett korosztály nagy része viszont be van oltva, a felnőtt lakosság 65 százaléka teljesen immunizált, tehát szinte kialakult már a nyájimmunitás az országban. Ezért a kórházba utalások, illetve a halálesetek száma jóval lassabban emelkedik, mint az esetszámoké, amelyek egyébként már napi 30 ezer fölött járnak.

Oroszországban szintén rohamosan terjed a delta variáns, naponta mintegy 25 ezer új fertőzést regisztrálnak, a különbség viszont az, hogy ott jóval alacsonyabb az átoltottság aránya: a lakosság mindössze 12 százaléka kapott két dózist, és további 5 százaléka egyet. A nyájimmunitástól tehát még messze vannak, és ez meg is látszik a járványhelyzet súlyosságán:

napi több mint 700 haláleset történik, ami rekordnak számít a Oroszországban.

„Románia egy hajszállal jobban áll, mint Oroszország, nálunk mintegy 25 százalékra tehető az átoltottság, de

a nyájimmunitástól még mi is nagyon messze állunk, ezért várhatóan itt is súlyossá válhat a járványhelyzet: megugranak az esetszámok, a kórházak ismét telítődnek és emelkedni fog a halálesetek száma is”

– vetítette elő a kutató, aki szerint a nyájimmunitás eléréséhez további 50 százalékkal kellene növelni az átoltottsági arányt, de ő maga már 20 százaléknak is örülne.

Az eddigi legfejlettebb variáns

Hozzátette, a delta variáns bizonyítottan jobban terjed az összes korábbinál, ezért a gyerekek és fiatalok is gyakrabban fognak megfertőződni, mint a korábbi hullámokban, ugyanakkor a felnőttek körében is nőni fog a megbetegedések száma. Az erősebb fertőzőképesség azzal magyarázható, hogy könnyebben tud bejutni a sejtekbe, és erősebben kötődik a sejtfelszíni receptorokhoz. Emellett a vírustermelés is erősebb.

Arra vonatkozóan egyelőre nincsenek megbízható adatok, hogy a betegség lefolyása súlyosabb-e a delta variáns esetében, de vannak olyan hangok, amelyek azt állítják, hogy igen.

Jó hír viszont, hogy a vírus nem tud a végtelenségig mutálódni, előbb-utóbb kimeríti a lehetőségeit, és azután nem tud fertőzőképesebb lenni.

„Eddig a delta variáns a legfejlettebb, és ez az első, amelyik világszinten át tudja venni a vezetést, ez a brit variánsnak sem sikerült.

Az az igazán idegesítő, hogy megvan a legjobb fegyver a vírus ellen, de nem használjuk. Ennek oka mindenképpen a bizalmatlanság,

az emberek nem hisznek abban, amit a hatóságok mondanak, ahogy a közvetlen környezetükben lévő józanabb hangoknak sem. Inkább egy csordaszellem működik, azt mondják, hogy úgyis azt csinálunk, amit akarunk, és elhiszik a rengeteg téves információt. Ismét arra buzdítok mindenkit, hogy hallgasson a szakemberekre, és oltassa be magát, mert ettől függ az őszi hullám alakulása” – ajánlotta Fejér Szilárd.