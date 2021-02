Ismét sertéspestist igazoltak Udvarhelyszéken

Afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznót lőttek nemrég a vadászok Gagy határában – a kór jelenlétét laborvizsgálatok igazolták. Az óvintézkedések értelmében tilossá vált a legeltetés a környéken, valamint a vadakat is ritkítani kell.

Korábban is találtak már elhullott egyedeket. Archív • Fotó: Pixabay

Gagy határában ejtették el az utólag laborvizsgálatok által bizonyítottan afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznót, amelynek a tetemét az ilyenkor szükséges óvintézkedéseket betartva ásták el – tudtuk meg Simó Dezsőtől, Szentámbrahám polgármesterétől (Gagy falu Szentábrahám községhez tartozik).

Fazakas Attila, a Hubertus Vadász- és Sporthorgász Társulat vezetője rámutatott, várható volt a kór felbukkanása, hiszen mindenhol voltak már hasonló esetek a környékbeli vadászterületeken. Legutóbb például egy Etéd községhez tartozó részen találtak fertőzött egyedet. Mindemellett azt is elmondta, hogy korábban már találtak elhullott vaddisznókat az érintett területen. A tetemek azonban nagyon lebomlott állapotban voltak, illetve a ragadozók is jócskán lakmároztak belőlük, így nem tudtak mintát venni a szükséges vizsgálatokhoz.

Tizedelni kell a vadállományt

A hatóságok meghozták már az ilyenkor szükséges óvintézkedéseket, vagyis a helyszíntől számított 13 kilométeres sugarú körben tilossá vált a legeltetés, valamint kerülni kell az erdős részeken a kirándulást. Azt is elrendelték, hogy a társulat lője ki a környék vaddisznóállományát, ami nagyjából hatvan sertést jelent. Persze ezt egyelőre csak lesből, illetve cserkeléses módszerrel lehet megtenni – a hajtóvadászat tilos –, ami nem túl hatékony módszer – magyarázta Fazakas. Emellett a rókákat és a sakálokat is tizedelni kell, ami az igazgató szerint szintén csak félmegoldás, hiszen a madarak, a hiúzok, a medvék és a farkasok is terjeszthetik a betegséget.

A legfontosabb talán az, hogy a gazdák fertőtlenítsék cipőiket, kezeiket, amint hazaérnek, csak azután menjenek be az istállókba, ólokba

– hangsúlyozta a társulat vezetője. Kijelentette, mindent meg kell tenni azért, hogy ne terjedjen át a kór a házi sertésekre, hiszen az nagy kárt okozhat. Ilyen esetben ugyanis el kell pusztítani a gazda teljes állományát.