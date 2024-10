Ismét sarki fény ragyogta be Székelyföld egét

Az űridőjárás újabb szemmel látható eseményének vagyunk ismét tanúi Székelyföldön is, ugyanis geomágneses vihar zajlik éppen, aminek következtében sarki fény keletkezik, ami jól láthatóan pirosra festi az égboltot. Ilyen volt a sarki fény csütörtök este Csíkszereda fölött.

A látványos égi jelenséget sokan próbálták megörökíteni, így többen is kimentek a városszéli parkolókba, ahol várták, hogy bevörösödjön az égbolt, ami aztán látványosan meg is történt. Azokon a helyszíneken látszott a legjobban a sarki fény, ahol alacsony volt a fényszennyezés, az ilyen helyszíneken szabad szemmel is jól lehetett látni az égi jelenséget.

A geomágneses viharok hátteréről a Szentegyházi Meteo Állomás osztott meg tudnivalókat a Facebook-oldalán.