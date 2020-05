Ismét mutyit kiált az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete

A Székelyudvarhelyi Művelődési Ház vezetői tisztségére kiírt versenyvizsga menetének kifogásolása után most a tömbházak fertőtlenítése kapcsán akadtak aggályai az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének: mutyival gyanúsítják Gálfi Árpád polgármestert és az általa vezetett apparátust. A városvezetés szerint politikai játszmákba keveri a szervezet a helybéli vállalkozókat.

Mester Zoltán vállalkozása volt az egyetlen a városban, amely rendelkezett a szükséges engedélyekkel és kapacitásuk is volt a több mint 400 lépcsőház többszöri fertőtlenítésére • Fotó: Erdély Bálint Előd

„Mutyiból mutyiba – saját alkalmazottjának cégével kötött szerződést a polgármesteri hivatal”– címmel fogalmazott meg közleményt a székelyudvarhelyi RMDSZ-szervezet, amelyben aggályaikat fejtik ki annak kapcsán, hogy a városi sportklub igazgatójának a vállalkozása végzi a polgármesteri hivatal megrendelésére a város tömbházainak fertőtlenítését.

„A Gálfi Árpád vezette polgármesteri hivatal februártól áprilisig a városi piac, a sportcsarnok, a játszóterek, a padok és a város tömbházainak fertőtlenítésére több mint 100 ezer lejt költött.

Ezeket a munkákat, és így ezt az összeget pályáztatás nélkül, közvetlen szerződéskötéssel ítélték oda a 3D Clean Service Kft-nek, amelynek tulajdonosa a polgármesteri hivatal alkalmazottja, Mester Zoltán, a város tulajdonában levő Székelyudvarhelyi Városi Sportklub ügyvezető igazgatója.

Ezek után már nem is csodálkozunk, hogy a fertőtlenítéssel kapcsolatos lakossági panaszáradatot nem követte semmilyen reakció a polgármester és a hivatal részéről” – fogalmaznak a szövegben. Az RMDSZ szerint „az eljárás és az alkalmazott módszer súlyos aggályokat vet fel”, valamint felvetik: „a Gálfi Árpád vezette hivatal a nyilvánosság tájékoztatása és az egyenes út helyett azt választja, hogy magához közel álló személyeket juttasson pozíciókhoz vagy üzleti lehetőségekhez”.

Az egyetlen opció volt

Már a székelyudvarhelyi RMDSZ-szervezet által kiadott közlemény címe valótlanságot állít – közölte a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal sajtószóvivője. „A szóban forgó személy ugyanis – ahogyan azt az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete is nagyon jól tudja – nem a polgármesteri hivatal munkatársa, nem is köztisztviselő” – pontosított Zörgő Noémi.

A fertőtlenítési szolgáltatás közbeszerzését az országos hatóságok által kiadott rendelkezések, a szükségállapot ideje alatt megjelent négyes számú katonai rendelet tette kötelezővé. „A rendelet értelmében a fertőtlenítéseket a lehető leggyorsabban kellett elkezdeni, ezért vonatkozott a közbeszerzési folyamatra az egyszerűsített eljárás.

A fertőtlenítés területén ilyen kapacitású cég, amely rendelkezett az előírásoknak megfelelő engedélyekkel nem volt más a városban

– szögezte le a sajtószóvivő.

Fontos azt is megjegyezni, hogy a közbeszerzési törvény pontosan rendelkezik arról, hogy az eljárás során az összeférhetetlenséget és az érdekütközési eseteket milyen módszerekkel lehet kiszűrni. Ezt minden esetben az eljárást megelőzően közvetlenül központilag ellenőrzik – jegyezte meg az illetékes. „Ebben az esetben is ez az ellenőrzés természetesen megtörtént. A közbeszerzési jogszabályok értelmében sem az összeférhetetlenség, sem pedig az érdekellentét nem állt fenn” – hangsúlyozta újfent Zörgő Noémi. A városi sportklub (amely nem a polgármesteri hivatal, hanem az önkormányzat alárendeltségébe tartozik) külön jogi személyiséggel bír, és külön jogi életet él a polgármesteri hivataltól. Mester Zoltán, a VSK munkatársa annak megalakulása óta tölti be a vezetői tisztséget, a posztot nyilvános versenyvizsgán nyerte el.

Nem először dolgoznak a céggel

Az ügyben nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a 3D Clean Service Kft. nem először dolgozik a városnak: a szakcég már nyolc éve (tehát már jóval Gálfi Árpád mandátuma előtt is) végez különféle munkálatokat a városnak, például a strand és városi park fertőtlenítését, szúnyogirtást, kullancsirtást stb. Egyébként az elmúlt időszakban a polgármesteri hivatal nem csak a szóban forgó céggel, hanem más vállalkozásokkal is szerződött fertőtlenítési szolgáltatástok elvégzésére – tudtuk meg a sajtószóvivőtől, így például a karanténépületeket egy másik cég fertőtleníti. A polgármester és a polgármesteri hivatal elítéli az RMDSZ hozzáállását – közölték még. Szerintük „a székelyudvarhelyi RMDSZ a tisztességes fiatal vállalkozásokat a piszkos politikai játszmáikba keveri”.

A számokról



A 3D Clean Service Kft. eddig négy alkalommal fertőtlenítette a város összes, azaz több mint 450 lépcsőházát: a város ezért eddig összesen 153.839,47 lejt fizetett. Egy, az összes lépcsőházat fertőtlenítő akció így 38.559,86 lejbe került. Ez lépcsőházanként, alkalmanként kevesebb mint 100 lejt jelent.