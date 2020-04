Ismét megyék szerint közlik a fertőzöttek számát

• Fotó: Massimo Percossi/EPA/Agerpres

Koronavírus-helyzet Székelyföldön Romániában Hargita 0 Igazolt 2738 Maros 38 Elhunyt 94 Kovászna 34 Gyógyult 267



Csütörtök kora délutánra 278-cal nőtt a koronavírusos betegek száma, a hivatalos adatok szerint Maros megyében 38, Kovászna megyében pedig 34 fertőzöttet tartanak nyilván. Hargita megyében a Stratégiai Kommunikációs Csoport szerint egyet sem, noha csütörtök reggel derült ki, hogy egy etédi férfinál igazolták a koronavírus-fertőzést.

Országszerte a legfrissebb központi jelentésekkel együtt 2738-ra nőtt az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma, 267-en pedig meggyógyultak. Intenzív osztályon 78 pácienst kezelnek. Intézményes karanténban 15 407 személy van, otthoni elkülönítésben pedig 114 699, mindannyian egészségügyi megfigyelés alatt. Mindeddig országos viszonylatban 28 483 koronavírustesztet dolgoztak fel.

Ami a megyékre lebontott adatokat illeti, száz vagy afeletti fertőzésszámot jegyeznek Arad (110), Brassó (117), Hunyad (100), Kolozs (105), Konstanca (111), Neamț (107) és Suceava (701) megyékben, illetve Bukarestben (505).

Egyedül Hargita megyéből nem erősített még meg fertőzést a Stratégiai Kommunikációs Csoport, de kevés, tíz alatti a koronavírusos betegek száma Fehér, Gorj, Olt, Szilágy, Tulcea, Vaslui és Vâlcea megyékben – hivatalosan.

Egyébként Lucian Mîndruță újságíró csütörtök délelőtt jelentette be Facebook-oldalán, hogy újra közölni fogják megyék szerint is a hivatalos, koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos számokat. „Tehát nem a semmiért írunk. Valaki tényleg figyel ránk. (...) Az igazság, még ha nem is öli meg a vírusokat, megöli a sötétséget a fejében” – jegyezte meg az újságíró.

És ami még a napi statisztikához szorosan hozzátartozik: a rendőrök az elmúlt 24 órában több mint hétezer személyt bírságoltak meg a kijárási tilalommal kapcsolatos szabálysértések miatt, összesen mintegy tíz és fél millió lejre.

Koronavírus-fertőzés miatt vizsgálódnak Etéden Elhunyt férfi családtagjánál igazolták Hargita megyében a koronavírusos fertőzést – érkezett a hír több forrásból is, hivatalos bejelentés azonban nincs. Elhunyt férfi családtagjánál igazolták Hargita megyében a koronavírusos fertőzést – érkezett a hír több forrásból is, hivatalos bejelentés azonban nincs.