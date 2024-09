Ismét megnyitja kapuját az Erdélyi Mesterségek Ünnepe

A mára már nemzetközi szinten is ismert és elismert Mesterségek Ünnepe mintájára másodszor is megszervezik Marosvásárhelyen a Várudvarban az Erdélyi Mesterségek Ünnepét. A hagyományteremtő céllal szervezett kétnapos rendezvény minden korosztályhoz szól. Az éjszakai fesztiválhangulatot pedig a táncház biztosítja az érdeklődőknek.

Szombaton 10 órától a Mészárosok bástyájában a Vándor Miska című bábelőadással kezdődik az ünnep, de ugyancsak 10 órától várják az érdeklődőket a Kupola téren Az égig érő fa elnevezésű nemeztakaró-készítés foglalkozásra is. Szintén 10 órától nyílik meg a bábkészítőműhely, amely 13 óráig várja az érdeklődőket. De lesz játékkészítés is vízi növényekből, lesz kézművesvásár, és a hagyományos erdélyi mesterségek bemutatóit is végigkövethetik az odalátogatók.

Lesz matatófal, ahol a régi falusi élet tárgyait matathatják végig a gyerekek, lesz óriás mesekifestő, sőt örömzene is a Muzsikosz zenekarral. De lesz élménysütés, és népi bútorfestésre, fafaragásra, hímzésre, gyöngyfűzésre is várják az érdeklődőket.