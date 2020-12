Ismét kihallgatta a DNA Tamási Zsoltot, a marosvásárhelyi katolikus gimnázium igazgatóját

A korrupcióellenes ügyészség marosvásárhelyi ügyészei (DNA) a nyomozás részeként ismét kihallgatták Tamási Zsoltot, a II. Rákoczi Ferencz Római Katolikus Teológiai Gimnázium igazgatóját, városi önkormányzati képviselőt. Gogolák Csongor, az érintett ügyvédje szerint most nem kell attól tartani, hogy a katolikus iskola diákjait is kihallgatják.

Tamási Zsolt, a katolikus gimnázium igazgatója. Újból kihallgatta a DNA • Fotó: Haáz Vince

Hosszabb szünet után ismét behívta kihallgatásra a korrupcióellenes ügyészség Tamási Zsoltot, a marosvásárhelyi katolikus iskola igazgatóját a négy éve húzódó iskolaalapításról szóló ügyben.

Gogolák Csongor, Tamási Zsolt ügyvédje megkeresésünkre elmondta, ez a régi nyomozás folytatása, nem pedig egy új ügy.

Visszautalták a nyomozást a nyomozati szakaszba, és most folytatja az ügyész a nyomozást. Mivel nem volt pontosan meghatározva az eredeti nyomozásnak a kerete, hogy tulajdonképpen mi történt, milyen cselekedeteket követtek el, ki ellen, az ügyészség az első körben egy keretet határozott meg az ügynek, de a törvényszék és a táblabíróság szerint ez nem volt jól meghatározva, ezért visszaküldték, és ültek egy ideig az ügyön, bizonyos nyomozati cselekmények azért történtek közben

– összegezte Gogolák Csongor. Most folytatják a nyomozást, és kiszélesítik más cselekményekre is, de nincsenek még konkrétumok, és most már tanúkat is hívnak be kihallgatásra – tette hozzá az ügyvéd.

Nem számítottak rá, de a nyomozás részét képezi

Kérdésünkre kifejtette, egyáltalán nem volt várható az, hogy most hívják be Tamásit. „Úgy tűnik, a DNA négyéves ciklusokban dolgozik, mindig november-decemberben. Májusban kaptunk egy átiratot, hogy nem függesztik fel ezt a nyomozást, mert a világjárvány miatt bizonyos nyomozásokat felfüggesztettek, ugyanakkor még ebben az évben bekértek iratokat a katolikus iskolától, tehát voltak nyomozati cselekmények. Szerintem nem kell arra gondolni, hogy választások előtt akarták újraindítani az ügyet. Mindenképpen ebben az évben már ismét folyt a nyomozás” – hangsúlyozta az ügyvéd.

A diákok nem szerepelnek sértett félként ezután

Ebből az ügyből 2016-ban leválasztottak egy másik ügyet, és átalakult „rendes” bűncselekménnyé, amely átkerült a marosvásárhelyi ügyészségre, majd felkerült Bukarestbe, de nem a korrupcióellenes ügyészségre, hanem a Legfelsőbb Bíróság mellett működő ügyészségre, mert abban egy miniszter is gyanúsítottként szerepelt, de abban az ügyben megszüntették az eljárást – részletezte Gogolák Csongor.

Az eredeti, klasszikus ügy megy tovább. Most módosítja majd az ügyész a nyomozati keretet, hogy milyen cselekményeket követett el Tamási Zsolt és Ștefan Someșan, volt főtanfelügyelő, illetve milyen sértett fél ellen.

Valószínűleg, hogy a gyerekek, akik eddig a sértett felek voltak, most már nem lesznek sértett felek. Tehát nem kell arra számítani, hogy megint kihallgatják őket” – mondta el a Székelyhonnak Gogolák Csongor, Tamási Zsolt ügyvédje.