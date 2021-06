Ismét használhatóvá tennék a Székelykeresztúr melletti sóskúti tükörfürdőt

A Székelykeresztúr melletti Sóskútfürdőn. Újjá kell építeni a létesítmény egyes részeit • Fotó: Erdély Bálint Előd

„Nagyon sokat jelentene lelkileg a keresztúriaknak, ha újra tudnánk építeni a fürdőt” – fogalmazott. Persze a turizmus szempontjából is fontos lenne rendbe tenni a környéket, hiszen már most sok más vidékről érkező kiránduló van, aki érdeklődik és lehetőséget lát a helyszínben – tette hozzá.

Hosszútávú tervek

Koncz Hunor János arra is kitért, hogy az önkormányzat is tervez egy nagyobb beruházást a helyszínen, amely nemcsak a tereprendezést, hanem egy korszerű wellnessközpont felépítését is tartalmazza. Nagyjából 4,5 millió euró értékű megvalósításról lenne szó, amely még többe is kerülhet a tervek aktualizálása után. Éppen ezért a polgármester pályázni szeretne a pénz előteremtése érdekében.

Ugyanakkor, beáztak a fürdő szomszédságában lévő – jelenleg oltóközpontként üzemelő – felújított diákszálló épületének külső falai. Ezzel kapcsolatban Koncz kifejtette, még nem javította ki a hibát a kivitelező az utóbbi időszak esőzései miatt, de ez is meg fog történni, hiszen garanciális időszakban van a beruházás.