Ismét felszállott a páva Gyergyóalfaluban

Több, mint kétszáz gyergyószéki kisiskolás táncolt, énekelt a gyergyóalfalvi kultúrház színháztermében, de jóval többen is szerettek volna itt lenni, lettek volna még olyan csoportok, akik készültek erre az eseményre, de a létesítmény csak ennyi résztvevőt tudott befogadni. Amint az eseményt immár 19. alkalommal a szervező Hunyadi Irén elmondta:

akik most nem lehettek itt azok jövőre már biztosan bekapcsolódhatnak a közös táncba, hiszen a találkozó 20. kiadását 2023-ban már szabadtéren szervezik, azért, hogy ismét együtt lehessen akár 400-500 kisiskolás is, ahogyan évekkel ezelőtt is lehetett.