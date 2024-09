Ismeretlen sírban nyugszik a katolicizmus egyik mártírja

A mártírhalált halt vitéz dr. Boga Alajos az első világháború folyamán katonai lelkészi szolgálatot teljesített, jelentős szerepe volt az erdélyi katolikus oktatás építésében, és a gyulafehérvári egyházmegyét is vezette. A püspöki helytartó tanárként és íróként is maradandót alkotott, tagja volt a Magyar Országgyűlésnek, ugyanakkor a csíkkozmási egyház és közösség vezetőjeként is fáradozott.