Iskolaügy: a katolikus alapítvány és a szülők szövetsége kész a további egyeztetésekre az RMDSZ-szel

Nincs még kialakult álláspontja a hogyan továbbról a Római Katolikus Státus Alapítványnak a marosvásárhelyi katolikus gimnázium ügyében. Holló László, az iskolaépület tulajdonosi felügyeletét ellátó alapítvány igazgatótanácsának elnöke lapunknak elmondta, minthogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is az alapítvány tagja, folyamatosan kapcsolatban állnak vele. Hozzátette, a hét folyamán további egyeztetések szükségesek. Az RMDSZ vezetője hétfőn – miután az alkotmánybíróság helybenhagyta a román ellenzéki pártok által a gimnázium újraalapításáról rendelkező törvény elleni óvást – azt nyilatkozta, hogy a további lépésekről a szövetség egyeztet a katolikus egyházzal és az iskola diákjainak szüleivel.

Lapunk érdeklődésére Szathmáry Zsolt, a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport képviselője elmondta, őket eddig még nem kereste meg senki az ügyben.

Jó kérdés kik lesznek a szülők, akivel felveszik a kapcsolatot. Mi mindenképpen megkeressük őket

– nyilatkozta Szathmáry. A folytatásról kijelentette: elölről kell kezdeni mindent, nulláról, tisztán, helyesen és főleg helyi szinten. „Nekünk, civileknek már van egy másfél éves tapasztalatunk, amit szívesen megosztunk az ügy sikeréért" – mondta Szathmáry Zsolt. A Civilek a Katolikus Iskoláért nevű civil szervezet és a frissen megalakult Magyar Szülők Szövetsége elnöke szerint az RMDSZ próbálkozhat újra a gimnázium törvény általi létrehozásával, illetve alkalmazhatják a „hagyományos módszert”, az önkormányzati határozattal történő megalapítást. Ennek hátránya, hogy így az iskola idén még nem, csak a jövő évben kezdődő tanévben nyithatná meg a kapuit.

Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsa elnöke hétfői közleményében az anyanyelvű oktatás elleni támadásnak neveztet az alkotmánybíróság döntését, s arról tájékoztatott, hogy az RMDSZ a szülőkkel, illetve az egyház képviselőivel is egyeztet.

A Maros megyei, marosvásárhelyi közösség továbbra sem mond le az iskoláról

– olvasható a közleményben, amely szerint nagy igény van a városban az iskolára, mert az ott tanuló gyerekek „kivételes oktatásban részesülhetnek”, és semmi áron nem szeretnének más intézményben tanulni.

Közben az RMDSZ-t okolja a kialakult helyzetért a Szabad Emberek Pártja (POL). Radu Balas, a POL marosvásárhelyi tanácsosa Facebook-posztjában azt írta, furcsa, hogy az RMDSZ egyrészt helyi autonómiát akar, másrészt egy helyi középiskola Bukarestben akar alapítani. Véleménye szerint a magyar párt az egyedüli hibás a katolikus gimnázium helyzete miatt. „Először helyi szinten sértették meg a törvényt azzal, hogy sietve (fogalmam sincs, hogy miért!) nem tartották be az összes procedurális lépést (a Nemzeti Liberális Párttal egyetértésben). Most alkotmányellenes törvényt fogadtak el, ezt is sietve, bár több jogász is előzetesen figyelmeztetett erre (a Szociáldemokrata Párttal egyetértésben)” – fogalmazott egyebek mellett Balas.