Iskolakezdés: sok tanintézmény kénytelen a hibrid módszert választani Maros megyében

Elfelejthetik. Az együttélés örömét más módon kell kifejezniük a gyerekeknek • Fotó: Beliczay László

Maros megyében 133 tanintézmény kezd zöld forgatókönyvvel szeptember 14-én, vagyis személyes jelenléttel, és 32 tanegység sárga forgatókönyv szerint, azaz hibrid módszerrel – félig online, félig személyesen, egy vagy két hetente váltják egymást a csoportok, kivételt képeznek az óvodások, elemisek és a végzősök – kezdi meg a tanévet.

Az utóbbiak közül hat vidéki település a járványügyi helyzet miatt kénytelen így kezdeni, a többi iskolát az infrastrukturális helyzet kényszerít erre, vagyis nem elég nagyok a tantermek vagy nincs elég egyszemélyes pad ahhoz, hogy betartsák az egy méter távolságot a diákok között. Marosvásárhelyen sárga forgatókönyv szerint kezd az Unirea és az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnáziumok, Bolyai Farkas Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Tudor Vladimirescu Általános Iskola, Szász Albert Sportiskola, Gheorghe Șincai Szakgimnázium, Mihai Eminescu Pedagógiai Gimnázium, Dacia Általános Iskola, Európa Általános Iskola, Serafim Duicu Általános Iskola, Traian Vuia Szakgimnázium és az Elektromaros Szakgimnázium – tudtuk meg a csütörtöki közös sajtótájékoztatón, ahol a Megyei Közegészségügyi Igazgatóság, a tanfelügyelőség és a prefektúra vezetői ismertették a megyei vészhelyzeti bizottság iskolakezdéssel kapcsolatos jóváhagyásait.

208 diák került pirosba

Mezőmadaras település iskolája az egyetlen Maros megyében, amely piros forgatókönyv alapján kezdhet jövő héten, itt mind a 208 diák online oktatással kezdi meg a 2020-2021-es tanévet. A településen jelenleg 11 fertőzöttet jegyeztek, ezzel ezer lakosra több mint hat esetszám jut. A felmérések szerint még 104 táblagépre van szükség a faluban, ahhoz, hogy minden gyereknek legyen esélye elkezdeni az iskolát, internet pedig van az iskolában és a háztartásokban is – ismertette a sajátos mezőmadarasi helyzetet Pășcan Sabin Gavril, a Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes. Ezen kívül Mezőszengyel település iskolája – itt nincsenek magyar tannyelvű osztályok – nem kapott engedélyt a kezdésre a vészhelyzeti bizottságtól, mert még el sem küldték a tanévkezdési forgatókönyvüket, de van még esélyük a napokban ezt megtenni, és kivételes esetben ismét összeül értük a bizottság – tette hozzá a főtanfelügyelő-helyettes.

Jelenleg még 138 Maros megyei iskolai épületbe nincs bevezetve az internet, de egyik sem a sárga forgatókönyv alapján kezd.

A járványügyi helyzet alapján hétről hétre változhat az intézmények besorolása is, hiszen ha a településen meghaladja az egyet az ezerre eső fertőzöttek száma, akkor máris átkerülnek az iskolák a sárga forgatókönyvbe, amikor csak az óvodások, kisiskolások és végzős osztályok járnak be személyesen az intézménybe. Ha a hármat is meghaladja ez a mutató, akkor a piros forgatókönyv lép életbe – mondta el a tanfelügyelőség képviselője.

Amennyiben egy osztályban lesz egy visszaigazolt pozitív eset, két hétre felfüggesztik a személyes tanítást abban az osztályban.

Ha az iskola három különböző osztályában lesz három igazolt fertőzött, az egész iskolában felfüggesztik az oktatást két hétre – ismertette Pășcan Sabin Gavril.

Összesen 51 pedagógus kérte megyeszinten, hogy online tarthassa meg óráit krónikus betegségre hivatkozva. Ugyanakkor kötelező minden tanárnak online órát is tartania, azaz bele kell egyeznie abba, hogy a tanórája filmezve legyen, ha szükséges, ugyanis a pedagógusok megváltozott munkaköri leírásában most már ez is szerepel – tudtuk meg Pășcan Sabin Gavriltól. Abban az esetben, ha a pedagógus reggel lázas lesz, otthon marad, betelefonál az intézménybe, és megkéri a szülőket is, hogy aznap ne vigyék a gyerekeket iskolába, a tanfelügyelőség pedig helyettesítő pedagógust keres – válaszolta a helyettes főtanfelügyelő a sajtó kérdésére. A diákoknak kötelező a maszkviselés az iskolában, ami azt is feltételezi, hogy ha nincs nála védőmaszk érkezéskor, akkor az iskola ad neki, és a pedagógusok igyekeznek felvilágosítani őt a maszkviselés fontosságáról – fűzte hozzá a főtanfelügyelő-helyettes.