Iskolai tornatermekben is lesz oltásközpont – vita után megegyezéssel

Három iskolai sportteremben is oltásközpontot alakítanak ki Marosvásárhelyen, miután a városháza ajánlatát elfogadta a közegészségügyi igazgatóság és a helyi képviselő-testület. Utóbbi nem vita nélkül, hiszen volt, aki úgy vélte, a diákok tornaórája is fontos.

A Tudor negyedi iskola tornatermébe az utcáról is be lehet menni • Fotó: Haáz Vince

Hiszen ez azt jelenti, hogy a diákok nem tudják azokat használni, legalább fél évig. De kérdéses az is, hogyan lehet majd megoldani, hogy idegen személyek lépjenek be az iskola udvarára, esetleg ott várakozzanak. Volt, aki azt kifogásolta, hogy a tornatermek felajánlásával elveszítik az edzések megszervezésének a lehetőségét azok a sportegyesületek, akik eddig a fent említett tornatermeket használták.

A városháza iskolákért felelős osztályának vezetője, Horațiu Lobonț a kérdésekre válaszolva azt mondta, hogy

a diákok megtarthatják az udvaron is a tornaórákat.

Az oltási központokba programálással érkeznek az emberek, pontosan ki lesznek jelölve a be- és kimenetelek, ugyanakkor a belügyminisztérium alkalmazottai huszonnégy órás védelmet biztosítanak ezekben az épületekben. Azt is elmondta, hogy az iskolaépületek rendeltetését csak ideiglenesen fogják megváltoztatni, és ehhez kérik majd az oktatási minisztérium beleegyezését is.

Portik Vilmos alpolgármester szerint az oltásközpontok kialakítása volt az elsőrendű feladata a városházának, ezt sikerült leegyeztetni a közegészségüggyel, így kezdődhet a lakosság oltása. A menetközben felmerülő esetleges problémákra is meg fogják találni a megoldást – ígérte. Végül

a tanácsosok egyöntetűen megszavazták az oltási központok helyszíneit.