Iskolai bántalmazások: ne hagyjuk cserben a gyerekeket, merjünk cselekedni

A nagy érdeklődésnek, illetve a probléma súlyosságának köszönhetően párbeszéddé alakult az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete, valamint helyi és udvarhelyszéki nőszervezete által megtartott Szülők iskolája aktuális előadása, amelyen a bullying, vagyis a gyerekek bántalmazása volt a téma. A rendezvényen egyértelművé vált, hogy jelenteni kell, ha hasonlót tapasztalunk, ugyanakkor a szülőknek is felelősségük van.

Noha nincs jó megfelelője a magyar nyelvben a bullyingnak, mégis talán az iskolai bántalmazás a leginkább találó fordítás – magyarázta Szalay Zsuzsanna pszichológus a székelyudvarhelyi előadáson.

Általánosan fogalmazva, rendszeresen ismétlődő, szándékos bántásról van szó. (…) Ez valójában egy hatalmi játszma, amikor egy agresszor a hatalmi fölényét szeretné érzékeltetni. Megkeresi azokat a személyeket, akik fölött a fizikai erejét vagy bántó hatását úgy gyakorolja, hogy megalázza őket

– fogalmazott. Több formája létezik A testi bántalmazás – lökdösődés, verekedés stb. – a legismertebb formája a bullyingnak, ami annyira nyilvánvaló, hogy viszonylag hamar észre lehet venni – így a szakember.

A lányok esetében azonban gyakrabban előfordul az érzelmi vagy kapcsolati bántalmazás, amelyekre a legegyszerűbb példa a kiközösítés.

Mindemellett verbális bántás is létezik, amelynek része a csúfolódás, a fenyegetés, a gúnynevek aggatása vagy éppen az érzelmi zsarolás. Hirdetés A szexuális bántalmazás is előfordulhat, ezért meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy az ő engedélyük nélkül senki sem érhet a testükhöz, még akkor sem, ha ezt sokszor a kamaszodó fiúk „játékból” teszik. Sajnos a tapasztalat szerint a pornónézés már az 1–4. osztályos gyerekek esetében is nagyon kezd elharapódzni, a látott mozdulatokat pedig gyakran egymáson is igyekeznek kipróbálni – vázolta a helyzetet Szalay Zsuzsanna. A felsoroltak mellett ugyanakkor

nagy problémát jelent a cyberbullying is, ami elől nem tudnak elmenekülni a diákok.

Öltözőkben vagy éppen verekedés közben készült fotók és videók terjednek az interneten a gyerekekről, mindemellett nem ritka, hogy megalázó, sértő mémeket gyártanak az áldozatokról, beszólnak nekik vagy kirekesztik bizonyos csoportokból. A sértő megjegyzésekről például érdemes képernyőfotót készíteni, hogy a későbbiekben bizonyítani lehessen a tettet. Tünetek A rendszeresen bántalmazottak folyamatos stresszhelyzetben vannak a toxikus környezetben, az e miatti szorongás pedig rontja a kognitív funkciókat, ezáltal pedig az iskolai teljesítményt. Mindemellett önbizalomhiány jelentkezik a társas környezetben és a kapcsolatteremtés is egyre nehezebbé válik. Ez az állapot hosszútávon krónikussá válhat, ami miatt reális fizikai fájdalmak is jelentkeznek: hasfájás, fejfájás vagy akár láz is.

Az áldozatoknál jelentkezhetnek depressziós tünetek, például a falcolás, ami önmaguk vagdosását jelenti. Utóbbi sokszor a test olyan részein történik, ami kevésbé látható. Ez a helyzet súlyosbodhat és öngyilkossághoz is vezethet.

A felsoroltak mellett tünet lehet a táplálkozási zavar, az álmatlanság és a bezárkózás is, az, hogy a gyerek például nem szeretne iskolába menni. A bullying jelenléte hamar észrevehető például azokban az osztályokban, ahol egyik órán kötetlenebb beszélgetést szeretnénk megvalósítani, mégis csendben maradnak a diákok; a gyerekek ugyanis félnek megszólalni, nehogy ők legyenek a bántalmazás következő célpontjai – osztotta meg tapasztalatait Szalay Zsuzsanna. A családból hozott minta Megjegyezte, noha a bullying megállítása érdekében nyugaton már komoly törvényi rendelkezésekkel igyekeznek védeni a gyerekeket, nálunk még mindig úgy van kezelve a helyzet, mintha valami felkapott túlérzékenység lenne.

Minket is vertek, minket is csúfoltak, nem kell felvenni, ne szólj vissza, erősödj meg, ne pityeregj annyit, szedd össze magad. Ezek a gyereknek mondott legkárosabb mondatok, amivel rontunk a helyzeten. A legnagyobb baj, ha elbagatellizáljuk a problémát

– magyarázta a szakember. Tudni kell, hogy a gyerekek a családból veszik a mintát, és ha otthon folyamatos bántalmazásnak vannak kitéve, akkor úgy érezhetik, hogy ezt ők is megtehetik másokkal. „Minden agresszor, valahol áldozat” – mondta a pszichológus. A helyzet fordítottja az, amikor a fiatal másképp gondolkozva azt látja, hogy nincs mit tegyen a bántalmazás ellen, hiszen ez az iskolai környezete mellett a családjában is megtörténik. „Az otthoni attitűdöt otthonról továbbviszi és az iskolában is elszenvedi némán a bullyingot” – konkretizált. Éppen ezért

fontos, hogy a szülők ne verjék meg a gyerekeket és mellőzzék a nagyon megalázó, földbe döngölő minősítéseket.

A bántalmazások okai közé sorolható az is, hogy ellenőrizhetetlen a gyerekek internetes kommunikációja. Amikor a tanár is bűnös A bullying nem csak a kortársaktól, hanem a tanároktól, a szabadidős tevékenységek vezetőitől is érkezhet – hívta fel a figyelmet a szakember. Ide tartoznak egyebek mellett a fizikai fenyítések, a nagyon lealacsonyító szidások. Ez ebből fakadó hosszútávú problémákra jó példa, hogy az idősebb generáció tagjai nem mernek megszólalni egy közösség előtt, félnek elmondani a saját véleményüket, hiszen az iskolai éveik alatt beléjük nevelték, hogy jobb, ha hallgatnak. Az áldozattá válás alapját képezheti bármilyen testi vagy személyiségbeli – ha valaki nagyon jó vagy rossz tanuló – eltérés az átlagtól.

Ha egy tanár durván leszólja, esetleg szamárpadba ülteti vagy letérdepelteti a diákot, akkor az már alapot képez arra, hogy társai szekálják, kinevessék.

Ugyanezt a végkifejletet éri el a pedagógus akkor is, ha kollektív büntetést alkalmaz: erre gyakori példa, ha az egész osztály felmérőt kell írjon egyetlen tanuló magaviselete miatt. „Ha a tanár minősít egy gyereket, akkor feljogosítja a társait arra, hogy ők is megtegyék” – jelentette ki Szalay Zsuzsanna. Szerinte ki kell kopjon a pedagógusi magatartásból a nyilvános megszégyenítés.

Arra is kitért, hogy az agresszorok (akik más környezetben szintén áldozatok) is terápiás kezelésre szorulnak, mivel a bántalmazások által igyekeznek presztízst szerezni egy rosszul megtanult minta alapján. Természetesen, ha szükséges, szankciót is kell alkalmazni.

A bullying harmadik részvevője „a szürke tömeg,” amely tanúja a bántalmazó viselkedésnek és együttérez az áldozattal, ám ezt nem meri szóvá tenni.

Sajnos ők is stresszhelyzetben vannak, hiszen bűntudat és az ebből származó frusztráció gyötri őket. „Gyakorlatilag mindenki szenved valamilyen szinten ebben a felállásban” – szögezte le a szakember. Jelenteni, nem árulkodni Az osztályközösségeket úgy lehet jó irányba fejleszteni, ha minél hamarabb tudatosítjuk a gyerekekben, hogy mi a különbség az árulkodás és a problémák jelentése között – közölte a pszichológus. Az apróbb, zavaró dolgok folyamatos elmondása minősül árulkodásnak, az igazán rosszul eső, bántó tetteket azonban jelenteni kell. A felnőttek is bejelentik – esetükben a rendőrségen –, ha az utcán bántják őket. A gyerekek a felnőtteknek kell szóljanak.

A törvények szerint egyébként a szülőknek és a pedagógusoknak is bejelentési kötelezettségük van, amennyiben bántalmazást tapasztalnak, ennek elmulasztása szankciókat von maga után.

Érdemes tudni azt is, hogy a bullying rendszerint mindig megszűnik, amint az nyilvánosságra kerül, ha titokban tartják, akkor pedig tovább burjánzik. Ezért arra kell tanítani a gyerekeket, hogy ha névtelenül is, de jelentsék a hasonló eseteket, még akkor is, ha nem ők a közvetlen elszenvedők. Amit a szülők tehetnek A szülők felelőssége, hogy folyamatosan, megértő és elfogadó módon beszéljenek a gyerekükkel, főleg, ha a korábban említett tünetek valamelyikét érzékelik rajtuk. Amennyiben bebizonyosodik, hogy bullying áldozata, azt elsőként a tanítónak, osztályfőnöknek kell jelenteni a fogadóóráján. Ezt már a kezdetekben meg kell tenni. A bántalmazó szüleivel is lehet beszélni. Ha nem változik a helyzet, akkor szintet lehet lépni, beszélni kell a tanintézmény igazgatójával, a tanfelügyelőséggel, esetleg a gyermekvédelmi szerveket is értesíthetik.

Már arra is volt példa, hogy polgári per indult egy hasonló ügyben.

A szakember szerint ugyanakkor, ha a szép szó nem működik, akkor a sajtó értesítése is jó megoldás lehet. Fontos az is, hogy mindez a gyerek beleegyezésével történjen, ha ellenkezik, akkor is meg kell értetni vele, hogy csak akkor tud a szülő segíteni, ha engedik cselekedni. Van fiatal, aki esetleg megtorlástól tart – főleg, ha a tanár a bántalmazó –, de nekik is el kell mondani, hogy ha ez bekövetkezik, akkor nagyobb szintre emeljük a probléma taglalását.

Gyakran előfordul az is, hogy bár a gyerek elmondja a szülőknek, hogy őt bántalmazzák, a szülők viszont nem merik jelenteni ezt a tanítónak vagy az osztályfőnöknek

– osztotta meg Szalay Zsuzsanna. Ez tulajdonképpen a legnagyobb hiba, hiszen gyakorlatilag cserben hagyjuk a gyerekünket, aki azt fogja érezni, hogy még az is fél segíteni, aki megtehetné. Ennek elkerülése érdekében tanácsos bátran fellépni és kiállni mellettük. A tanintézmény ugyanis felelős azért, hogy a gyerek bullying-mentes nyugodt környezetben tanulhasson.