Ipari parkok: Maros megyében már működik, Hargita megyében most tervezik

Ipari park Székelyföldön. Több ilyen beruházásra lenne szükség • Fotó: Haáz Vince

40 hektárral szeretnék növelni az ipari park felületét, amire volna is lehetőség, hiszen a marosvásárhelyi repülőtér és a vasútvonal között, Kerelőszentpál irányában jókora ipari terület található.

Tervek Hargita megyében

Hargita Megye Tanácsa is érdekelt abban, hogy ipari parkot hozzon létre a megye területén – válaszolta érdeklődésünkre Borboly Csaba. A megyei tanácselnöktől megtudtuk, hogy közös megoldást keresnek az önkormányzatokkal, illetve

Hargita megye gazdaságfejlesztési programja is kitér az ipari parkok szükségességére.

„Erre vonatkozóan létezik érvényes tanácshatározatunk is, ugyanakkor Madéfalván elkezdtük kialakítani az ehhez szükséges infrastruktúrát. A napokban is egyeztettünk Csíkszereda, Csíkcsicsó és Madéfalva polgármestereivel” – közölte Borboly, hozzátéve, hogy jelenleg folyamatban van a Madéfalva és Csíkcsicsó borzsovai határában lévő területek telekkönyvezése. Ezek a területek több szempontból is megfelelőek az ipari parknak: a vasúti csomópont jelenléte és a megyeszékhely közelsége.

Célszerű lenne agrárfeldolgozásban vagy logisztikában tevékenykedő cégeket bevonzani, de minden jelentkező cégnek helye van

– részletezte Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Gyergyó és Udvarhely térségében is épülhet – önkormányzatokkal együttműködve – ipari park, amennyiben van erre igény, a megyei tanács nyitott a partnerségre. Ezzel párhuzamosan

elkezdődtek az inkubátorházak létrehozása ügyében folytatott tárgyalások, ezek különböző fázisban vannak a három régióban.

„Ugyanakkor támogatjuk kisebb ipari parkok létrehozását is, ilyen például Csíkszenttamás községben lesz. Itt egy régi ipari telepet sikerült megvásárolni a helyi önkormányzatnak, nagy az érdeklődés iránta a fiatalok részéről is, de további érdeklődők is jelentkezhetnek” –fogalmazott a tanácselnök.