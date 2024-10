Ipari park Csíkszeredában: egy hosszú történet kezdete

A tervek, elképzelések szintjén tart még a csíkszeredai ipari park létrehozása, amelynek jövendőbeli területét már kijelölték. Zöldmezős beruházásokat kellene bevonzani ide, a fejlesztésbe, működtetésbe pedig szeretnék bevonni a magánszférát is.

az ipari park létrehozása, majd benépesítése egy 20-30 évig is elhúzódó projekt.

Noha az ipari parkok esetében szinte teljes beépíthetőségre lehetne gondolni, a gyakorlat nem ezt igazolja – hozott fel székesfehérvári példákat, ahol az 50 százalékos beépíthetőségi arány is soknak tűnik, mert logisztikai problémákat tud okozni, ugyanis kamionoknak kell közlekedniük és zöldövezeteket is kell biztosítani.

A már elkészült aszfaltozott út az ipari park beruházásaihoz nem elég, de arra igen, hogy a területet be lehessen járni, ezért egy jó kiindulási pont.

A városvezető arra is kitért, szakmai egyeztetések zajlanak, azt is vizsgálják, hogy nemcsak a törvényi szabályozások, hanem a beruházások bevonzása szempontjából is mi a legoptimálisabb felállás egy ipari park működtetésére és irányítására, mennyire kell jelen legyen a közszféra, illetve mennyire kell jelen legyen már a projektmenedzsmentben a magánszféra.