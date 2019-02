Ínycsiklandó „disznóságok” Szentegyházán

Nálunk a családban mindig is egy ünnep volt, amikor disznót vágtunk, ezt kellene majd átérezze és továbbörökítse a következő generáció is

A közösségi együttlét és a szórakozás mellett a rendezvény célja a disznók feldolgozásával kapcsolatos régi hagyományok továbbörökítése, a különböző sütési, főzési és fűszerezési szokások felelevenítése. Utóbbit feltétlen szükségesnek látta a polgármester, hiszen az elmúlt években többször tapasztalta, hogy egyesek inkább a nagyáruházakból szerzik be a húst.

Összesen tizenhárom, azaz a tavalyinál hárommal több – köztük egy magyarországi – csapat jelentkezett, hogy feldolgozzon egy-egy disznót és megméretkezzen a főzőversenyen – részletezte érdeklődésünkre Molnár Tibor szentegyházi polgármester, aki szerint az érdeklődők száma is jócskán megnőtt. A szervezők örömére több csoport román turista is kíváncsi volt rá, hogy mi fő a kondérokban. Kóstolni meg bőségesen lehetett.

Külön csapattal jöttek el főzni a szentegyházi huszárok, akiknek kapitánya, Mihály József elmondta, a disznóvágás magyar hagyomány, így ennek megőrzése is egy nagyon fontos dolog. Éppen ezért ők kifejezetten a szüleiktől tanult receptek alapján készítették a káposztalélevest, a lecsipecsit, a vérest, a májast, a kolbászt, de még a magukkal hozott savanyú káposztát is. „Minden csapattagunk a saját, otthonról hozott receptjével érkezett, de ez nagyon jó, hiszen tanulni is tudtunk egymástól” – magyarázta.

Mindemellett úgy érezte, hogy egy fontos közösségépítő jellege is van a rendezvénynek.

Mi történelmet nem kell írjuk, hiszen nagyon szép történelmünk van, csak ezt meg kell tanuljuk. A hagyományainkat pedig őriznünk kell, hogy a fiataljainkban továbbéljen a magyarságtudatuk

– szögezte la határozottan.