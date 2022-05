Intenzív mezőgazdaságot nem lehet növényvédő szerek nélkül megvalósítani

Gyomirtó- és rovarölő szerekből jóval kevesebb fogyott Romániában 2020-ban 2011-hez képest, a gomba- és baktériumölő szerek értékesítése terén viszont enyhe növekedést jegyeztek a vizsgált időszakban – derül ki a növényvédő szerek témájában frissen közölt Eurostat-kutatásból. Hargita megyében hasonlóan alakult a helyzet, és magyarázat is van a jelenségre.

A rovarirtó szerek esetében ma már a felszívódó (szisztemikus) készítmények használata jellemzőbb, amelyeknek hosszabb a hatása, így értelemszerűen kevesebb szükséges belőlük – mutatott rá megkeresésünkre Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője, majd hozzátette, hogy a gyomirtók esetében is ugyanez érvényes, azért fogy azokból is kisebb mennyiség. A gomba- és baktériumölő szereknél viszont más a helyzet, hiszen a betegségek folyamatosan fejlődnek, így a leküzdésükhöz egyre több vegyszer szükséges az intenzív, ipari mezőgazdaságban.

Az összes főbb kategóriában rendelkezésre álló adatokkal rendelkező 16 EU-tagállamban 2020-ban összesen 7 százalékkal csökkent az eladott növényvédő szerek mennyisége 2011-hez képest (251 868 tonnáról 233 509 tonnára). 2020-ban az EU teljes növényvédőszer-értékesítésének több mint kétharmadát (67%) ez a 16 ország adta. 2011 és 2020 között a rendelkezésre álló adatokkal rendelkező 16 tagállamból 11-ben csökkent a növényvédő szerek értékesítése. A legélesebb visszaesést Csehországban regisztrálták (-38%), de Portugália, Dánia, Románia, Belgium és Írország is 2020-ban legalább 20 százalékkal alacsonyabb értékesítésről számolt be 2011-hez képest. Ezzel szemben Ausztriában (+61%) és Lettországban (+77%) erőteljes növekedést jegyeztek.

Négy EU-tagállam, Németország, Spanyolország, Franciaország és Olaszország – akik egyben az EU fő mezőgazdasági termelői is – a legtöbb kategóriában a legnagyobb mennyiséget értékesítette.

Arra is kitért, hogy Hargita megye jóval kisebb mennyiségben használja a növényvédő szereket, mint például a román alföld. Hargita megyében 35 ezer hektárnyi terület van intenzíven megművelve, ami jóval kevesebb más megyékhez képest, ha területarányról beszélünk. Ugyanakkor a növényvédő szerek hektáronkénti felhasználása is kisebb, mint más, melegebb vidékeken, ahol jobban támadnak a gombabetegségek, és a rovarok, kártevők ellen két-három kezelést kell végezzenek, miközben Hargita megyében egy is elegendő.