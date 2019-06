Intenzív, élménydús évadot zárt a székelyudvarhelyi színház

Új bérlettípussal, ősbemutatókkal és bővülő társulattal indul ősszel a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház új évada, a nyári időszakban pedig több előadást is előkészít a társulat. A most lezárt évad is mozgalmas volt: két fesztiválnak adott otthont és nem utolsósorban alapításának huszadik évfordulóját is ünnepelte az intézmény.