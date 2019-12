Integrált hulladékgazdálkodás olcsóbb árakon

A csíktaplocai hulladékátrakó állomás. Az integrált rendszer működésebe helyezésétől az olcsóbb lakossági díjszabások bevezetését is várják • Fotó: Pinti Attila

Lezárult az európai uniós támogatású projekt során az elszámolható költségek kifizetése – ismertette pénteki sajtótájékoztatóján Barti Tihamér. A Hargita megyei tanács alelnöke fontosnak nevezte, hogy ezt a jelentős beruházást uniós források felhasználásával hozták létre, és a projekt lehetővé tette a korábbi korszerűtlen szeméttelepek bezárását.

Kitért arra is, hogy

az integrált rendszer működésebe helyezésétől az olcsóbb lakossági díjszabások bevezetését is várják,

ugyanakkor tisztább környezetet is szeretnének biztosítani, elszállítva a településeken kívül megjelenő hulladékot is. A rendszer további bővítését is tervezik, elsősorban a vegyes hulladék megfelelő kezelése érdekében, ugyanakkor a gyergyóremetei lerakóhoz egy új, Ditrót és Remetét elkerülő útszakasz építését is tervezik. Az integrált rendszerben fokozott figyelmet fordítanak az újrahasznosítható hulladék gyűjtésére, illetve a komposztálásra – közölte.

A végső cél az összegyűjtött hulladékmennyiség 50 százalékának újrahasznosítása, a 30 százalékot elérő komposztálás, és a fennmaradó rész lerakása

– magyarázta az alelnök. A következő időszakban a lerakó, illetve a megye három nagy térségében a hulladék összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése történik meg, ezt követik a kiírások.

Változó számok

Az előzményekhez kanyarodott vissza beszámolójában Zólya László mérnök, projektvezető, aki elmondta, hogy a projekt indításakor, 2011–12-ben nem voltak mért adatok az összegyűjtött hulladékról, ezért a konzulens cégek az EU-s adatokat vették alapul. Csakhogy mivel Romániában kisebb a hulladéktermelés, az összes hasonló projekt túlméretezettnek bizonyult – Hargita megyében évi 96 ezer tonnával számoltak, de a 2018-as évi hulladékmennyiség 63 ezer tonna volt, 2020-ra pedig 66 ezer tonnával számolnak. Mivel az összegyűjtött hulladékot három kategóriára kell osztani, az újrahasznosítható, komposztálható, illetve lerakható részre, ezek 1/3 arányú elosztását vették alapul.

Így a lerakható hulladék az évi 22 ezer tonnát érné el, de a szelektíven gyűjtött és komposztálható hulladék egy részével kiegészülve is csak évi 36 ezer tonna lerakásával számolnak, a lerakó első cellája pedig évi 50 ezer tonnás mennyiség esetén 6,5 évig lenne elegendő a befogadáshoz. Amíg a szaktárca elfogadta azt, hogy nem lehet évi 96 ezer tonna hulladék összegyűjtésével számolva kiírni a közbeszerzést, addig eltelt két és fél év – magyarázta Zólya.