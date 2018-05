Inkubátorházat építenének a kisiparosoknak Székelykeresztúron

A textil- és bőrfeldolgozásban érdekelt kisiparosok segítésével tartanák helyben a fiatalokat Székelykeresztúron, ahol egy inkubátorház megépítéséért pályázik közösen a helyi önkormányzat, illetve Hargita Megye Tanácsa. Azért választották ezt a profilt, mert a helyi szakközépiskolában már régóta zajlik a szakemberképzés. Induló vállalkozások költözhetnek majd be a létesítménybe.

Évek óta képezik a szakembereket a szakközépiskolában. Most vállalkozni is segítenének nekik • Fotó: Barabás Ákos

Nagyjából egymillió euróra van szükség, hogy a helyi önkormányzat, illetve a megyei tanács felújíthasson egy régi szövetkezeti épületet, ahol a kisiparosok számára rendeznének be egy inkubátorházat – tudtuk meg Rafai Emil polgármestertől. Mint mondta, a bőrmegmunkálásnak, illetve a textiliparnak van hagyománya a településen – születtek is a témába illő képzések a Zeyk Domokos Szakközépiskolában –, ezért döntöttek a szakmabeliek támogatása mellett. A cél, hogy minél kevesebben menjenek külföldre dolgozni, inkább helyben próbáljanak érvényesülni, indítsanak új vállalkozásokat. A tisztségviselő hangsúlyozta, egy ekkora projektet nem tudnak helyi forrásokból megvalósítani, éppen ezért társultak a megyei tanáccsal, és döntöttek a közös pályázás mellett. Reméli, hogy az Európai Unió is támogatni fogja a beruházást.

Több szempontból is előnyös

A székelyudvarhelyi Hargita Business Center megépítése a vártnál is nagyobb eredményt hozott, ezért döntöttek úgy, hogy több város esetében is pályázni fognak újabb inkubátorházak megépítése érdekében – fejtette ki lapunknak Barti Tihamér, a megyei tanács EU-s projektekkel megbízott alelnöke. Mint mondta,

ha a terv megvalósul, akkor az induló vállalkozások egy minimális bér ellenében három évre költözhetnek be a létesítménybe.

Ez idő alatt ingyenesen igényelhetnek jogi, marketing- vagy gazdasági tanácsadást is. A pályázati pénzből ugyan nem vásárolhatnak sorozatgyártásra alkalmas gépeket, de olyanokat igen, amelyek alkalmasak termékbemutatókra szánt prototípusok készítésére. Ezeket természetesen szintén bérmentesen használhatják majd a beköltözők.

A megyei tanács alelnöke ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy ha támogatásigénylésükre pozitív elbírálást kapnak, nemcsak a felújításokat, de a bútorzatot és egyéb berendezések megvásárlását is finanszírozni tudják. A tervek szerint tizenhét irodahelyiség, nyolc műhely, valamint előadótermek is lesznek az épületben.

Szeretnénk elérni, hogy minél többen vállalkozzanak és a megalakult cégek az inkubátorházból távozva immár önállóan is megállják helyüket

– fogalmazott a Hargita megyei önkormányzat alelnöke.

Kettéosztott önrész

A projekt megvalósításához szükséges egymillió eurónak csak felét biztosítaná az EU, a többi önrésznek minősül – tájékoztatott Barti Tihamér. Rámutatott, a megegyezés szerint a megyei önkormányzat fogja kifizetni az önrész 80 százalékát, a maradékot pedig a helyi önkormányzatnak kell előteremtenie. A megyei tanács nagyobb terhet vállalt, hiszen tisztában vannak vele, hogy meglehetősen alacsony költségvetésből gazdálkodhat a városháza – magyarázta. Ettől függetlenül

a kisváros tulajdonában marad a létesítmény.

Hozzátette, még ebben a hónapban leadják a megvalósításhoz szükséges pályázati dokumentációt.