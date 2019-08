Inkubátorházakkal adnak lendületet a helyi gazdasági életnek

A leendő inkubátorház épülete, ahol egykor magyar királyi bíróság működött • Fotó: Nyárádszereda Polgármesteri Hivatala

A héten két új erdélyi inkubátorház megépítésére nyert pályázatot egy önkormányzat és egy magánegyetem. A szerződéseket a központi fejlesztési ügynökség székhelyén írta alá Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester, illetve Alexandru-Bogdan Murgu, egy marosvásárhelyi magánegyetem rektora.

Az induló cégeket segítik



Az inkubátorházak olyan társaságok, amelyek kezdő, induló kis cégeknek biztosítanak székhelyet, irodát, és segítik őket az adminisztrációs feladatok elvégzésében. Teszik mindezt kedvezményes feltételek között, így segítve az induló vállalkozásokat.

Mint a Székelyhonnak Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester kifejtette, a helyi költségvetésből és eddigi pályázatokból főleg az iskolákat, utakat javították, a közművesítésre fektettek hangsúlyt, de közben jól tudták, hogy

HIRDETÉS

szükség van a gazdasági élet fellendítésére is.

Az önkormányzat tulajdonában van egy épület, amelyben egykor a magyar királyi bíróság, majd a kommunizmus alatt árvaház működött. Azóta csak részben van kihasználva, működött benne a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség (APIA) és a LEADER-program helyi irodája, de az önkormányzatot már rég foglalkoztatta, hogy a felújításra szoruló épületet miként lehetne jobban hasznosítani.

Meggyőződésem, hogy nem külföldi autógyárak megtelepedésére kell várnunk, hanem az adott lehetőségeinket kell kihasználnunk. Így született meg az inkubátorház létrehozását célzó pályázat, amelyet meg is nyertünk. Van egy alapelképzelés arról, hogy milyen cégeket, kezdő vállalkozásokat fogadunk be, és most, hogy a szerződést aláírtuk, a toborzásnak is nekifogunk

– hangsúlyozta a városvezető.

A nyárádszeredai beruházás költsége közel 7 millió lej, ebből több mint 3,6 millió lej vissza nem térítendő támogatás, amelyet a Központi Régió Fejlesztési Ügynöksége (ADR Centru) biztosít a Regionális Operatív Program keretén belül. Az inkubátorházban előreláthatóan dizájnnal, építészettel, reklámmal foglalkozó cégek, de az IT, rádió, televízió, illetve mozi területén tevékenykedő kezdő vállalkozások is helyet kapnak majd.

A központ létrehozásával legkevesebb húsz új munkahelyet teremtenek.

Fogászat és fizikoterápiás kezelőközpont



A marosvásárhelyi magánegyetem sikeres pályázatának eredményeként az egyetem udvarára egy kétszintes inkubátorházat húznak fel, amelyben egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó cégek kapnak helyet. Tervek szerint fogászat, fogtechnikai labor és fizikoterápiás központ nyílhat majd az emeleten, míg a földszinten adminisztrációs irodák és tanácstermek lesznek. A 6,3 millió lejes beruházás 36 kis céget, most alakuló vagy már meglevő vállalkozást fog támogatni.