Indulnak a marosvásárhelyi iskolajáratok, a bérleteket is ki lehet váltani

Marosvásárhelyen újraindulnak az iskolajáratokként üzemelő buszok, így már hétfőtől igénybe vehetik ezeket a diákok. Kiderült az is, hogy az ingyenes utazásra feljogosító bérleteket mikortól kezdik kibocsátani.

Marosvásárhelyen 2021 őszén indultak el az iskolajáratok, azok az autóbuszok, amelyekkel csak a diákok utazhatnak és amelyek a menetrend szerinti közlekedő járatok útvonalait követik. Az előző iskolai évben több ezren vették igénybe havonta ezeket a járatokat, többnyire a felsős diákok, de néhány kisebb tagozatos diák is.

A 0-IV. osztályosokkal a szülő, kísérő is utazhat, de neki jegyet kell váltania, a reggeli járatokon egy helyi rendőr is utazik.

Akik iskolajárattal szeretnének utazni a 10-es számú buszjárat útvonalán, azoknak fontos tudnivaló, hogy a Fűzfák utcai végállomástól 6.50-kor indul a járat és a nagykórház felé halad. A 12-es járat, ami az Egyesülés negyedből a Tudor lakótelep felé viszi a diákokat, 7.05 órakor indul a végállomásról. A Egyesülés negyedből indul a Tudor felé a 32-es járat is, 7.10 órakor.

Hirdetés

A 14-es járat útvonalát követő iskolabusz kissé rendhagyó, hiszen ezt elsősorban a felújítás alatt levő Friedrich Schiller iskola diákjainak hozták létre, ezért 7.15-kor indul a Kárpátok sétányáról, de a Bodoni utcából, ahol ideiglenesen tanulnak a diákok, vissza is viszi őket a tanórák után, 13.10, 14.10, 15.10 órai indulással.

Az egyik legzsúfoltabb járat a 18-as lesz az idei tanévben is, ez a vegyipari kombináttól indul 7.20 órakor és a nagykórház felé halad. A 19-es járaton is sokan szoktak utazni, ez is 7.20-kor indul a Tudor lakótelepről, és a nagykórház felé szállítja a tanulókat. A 23-as járat útvonalán két iskolajárat indul minden reggel a Bega utcai végállomásról a Kövesdomb és a nagykórház irányába 7.15 és 7.25 órakor. Az iskolajáratok minden kijelölt buszmegállóban megállnak.

Érvényes a régi bérlet