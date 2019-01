Íme, Székelyudvarhely új honlapja

Az új évben megújult honlappal rukkolt elő Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala: a továbbra is udvarhely.ro webcímen elérhető internetes oldal a városháza más felületeinek arculatát „örökölte”, tartalmában azonban mind közül a legkomplexebb. Csütörtöktől már használható.

A honlap mobilbarát, így okostelefonon is böngészhető • Fotó: Barabás Ákos

Facebook-oldala és saját applikációja is van Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának, azonban olyan platformra volt szükség, amelyen a városvezetés közléseinek nem kell versenybe szállniuk minden más poszttal – magyarázta Bíró Csaba, Gálfi Árpád polgármester kabinetvezetője.

A honlap közel egy éve készül

– osztotta meg maga a polgármester, hozzátéve, hogy kiegészítésekre, bővítésre továbbra is van szükség és lehetőség, azonban a cél egy felhasználóbarát felület létrehozása, amelyen az érdeklődők hozzáférnek a várossal kapcsolatos minden hasznos információhoz.

Sok infó egy helyen

A honlapon (akárcsak az UdvarhelyMa nevű applikációban) a Székelyudvarhelyen zajló vagy következő eseményekről kaphat naprakész információkat a böngésző, illetve

egyetlen felületen megtalálja a város összes alintézményét (elérhetőséggel, címmel, térképpel együtt).

Az elektronikus ügyintézést segítendő továbbra is lehet a honlapon adóigazolást kérni, adózandó javainkról tájékozódni, helyi adókat és illetékeket, valamint közúti bírságokat fizetni.

A közérdekű információk (házasulandók névsora, adóhátralékkal rendelkezők listája, határozatok, határozattervezetek) mellett a hivatal különböző osztályainak irodánkénti elhelyezkedése, személyzeti felépítése is listázva van. Ugyanakkor

az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok is letölthetők,

a lakosság segítésére pedig mindegyik űrlaphoz mintapéldányt is csatoltak a hivatal munkatársai, így nyújtva útbaigazítást a kitöltéshez.

Továbbra is böngészhetők a még aktív közbeszerzések, valamint a lejárt licitek is, újítás viszont, hogy beépített közbeszerzési értesítési rendszer is működik a honlapon: a licitek iránt érdeklődő vállalkozók feliratkozhatnak a hírlevélre, így minden őket érdeklő szegmensben kiírt eljárásról naprakészen kapnak tájékoztatást.

Jó munkához...

A hivatal és az alintézmények állásajánlatai mellett továbbá a felületen közvélemény-kutatás is fut majd, hiszen a városvezetésnek szándékában áll kikérni a székelyudvarhelyiek véleményét az őket érintő ügyekben – jegyezte meg Bíró Csaba. A felület román változata az odorhei.ro címen érhető el, az angol nyelvű honlap elkészítése még folyamatban van.