Íme, a vitatéma: megszámolták a medvéket

Évről évre jelentést tesznek ugyan a védett vadak számáról, de a becslésekből származó hivatalos adatokat még maguk az érintettek – a megyei környezetvédelmi ügynökségek és a vadásztársaságok képviselői – is vitatják. A medvepopuláció méretéről annyira eltérően vélekednek, hogy Maros megyéből két adatot továbbítottak erről a szakminisztériumnak. Hargita megyében – ahol a kilövési kvóták minisztériumi eltörlése óta sem nő dinamikusabban a medvepopuláció – a felmérési módszer pontatlanságát kifogásolják.

Évek óta vitatják a medveállomány méretét. A szakemberek szerint nagyon pontatlan eredményt adnak a felmérési módszerek. Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Hargita megyében a medvék száma megközelíti a kétezret. A vadásztársaságok a napokban összesített vadszámbecslési adatok szerint 1928 egyedről tettek jelentést a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél – tájékoztatott az intézmény munkatársa, Szabó Szilárd. Ez nagyjából 9 százalékos növekedés a tavalyi mintegy 1770-hez képest – fűzte hozzá. Ami viszont

érdekes, hogy a vadszámbecslési adatok szerint a medvekilövési kvóták 2016-os eltörlése óta nem tapasztalható dinamikus növekedés a megye medvepopulációjában.

„Ez nagyjából ugyanolyan ütemű növekedés”, mint a kilövési keretek eltörlése előtti években – válaszolta kérdésünkre Szabó Szilárd. Úgy véli, a nyers felmérési adatok alapján nagyon nehéz lenne megmondani, miért nem nőtt nagyobb mértékben a medvék száma azóta, hogy a minisztérium csak rendkívüli esetben ad engedélyt egy-egy problémás egyed kilövésére.

„Idén is nagyon változó arányokat jelentettek a vadásztársaságok. Van több vadászterület, ahonnan egyáltalán nem jelentettek állományváltozást, mások 3–5 százalékról számoltak be, de vannak extrém esetek, ahol 25–30 százalékos növekedést is jelentettek” – fogalmazott. Szerinte a jelentős különbségek a felmérési módszerből adódnak, vagyis azzal magyarázhatók, hogy

az adatokat nagyrészt becslés alapján állapítják meg a vadásztársaságok.

Nagyon pontatlanok, tehát csak hozzávetőlegesek a vadszámbecslés számai, ugyanis a nyomok alapján nem lehet pontos felmérést végezni – hangsúlyozta a felméréssel kapcsolatban Domokos László József, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség vezetője. Ő például eltúlzottnak tartja a medveállományra vonatkozó adatokat, mondván, hogy 2005-ben még csak 800–1000 példányra becsülték a megyében élő medvék számát, ami mostanra – a vadásztársaságok által végzett vadszámbecslés adatai szerint – 1900 körülire nőtt.

Az amerikai Yellowstone Nemzeti Park medveállománya egy évtized alatt nem nő 1–2 százaléknál nagyobb mértékben, akkor itt miként tudna megduplázódni a populáció? – teszi fel a kérdést.

A medvék számával kapcsolatban annyi cirkusz volt az utóbbi években, hogy Domokos László József szerint ideje volna már egy pontos felmérést végezni az országban. Reménykedik, hogy belátható időn belül sor kerülhet erre, hiszen a szakminisztérium tavaly el is fogadott egy menedzsmenttervet a medvepopulációra vonatkozóan, amelynek része egy genetikai vizsgálatok alapján történő tanulmány elkészítése is. Szerinte azért lenne ez fontos, mert a vadásztársaságok minél nagyobb medvepopulációról szeretnének jelentést tenni, hogy kikényszerítsék a szaktárcától a 2016-ban eltörölt kilövési kvóták újbóli jóváhagyását.

Védett vadak Hargita megyében



Az évenkénti vadszámbecslést a medvén kívül az ugyancsak szigorúan védett farkas-, hiúz- és vadmacska-populáció esetében is elvégzik a vadásztársaságok. Mivel a farkasok esetében tavaly megjelent az országos fajvédelmi akcióterv, amely két periódust határoz meg az állománybecslésre, a ragadozófaj populációját idén tavasszal nem mérték fel, ezt először ősszel fogják elvégezni – tudtuk meg Szabó Szilárdtól. A hiúzok és vadmacskák esetében viszont elvégezték a becslést, ennek alapján 385 hiúz él Hargita megyében, mintegy 7 százalékkal több, mint tavaly, a vadmacskák száma viszont alig változott, 626 egyedről tettek jelentést a vadásztársaságok a tavalyi 622-höz képest.

A vadásztársaságok képviselői viszont arra panaszkodnak, hogy a hivatalos adatok alábecsülik a medvepopuláció méretét, és a valóságban sokkal több a medve, mint a hivatalos összesítésekben. A Zetelaka és Társai Vadásztársaság vezetője, Benke József például már a kilövési kvóták eltörlését követő évben azt nyilatkozta lapunknak, hogy semmilyen jelentősége nincs annak, milyen adatok kerülnek a statisztikába, a valóságban olyan sok a medve Hargita megyében, hogy egy pár száz egyeddel pontosabb vadszámbecslési kimutatás sem változtatna a probléma súlyán. Úgy vélte, a feldolgozás során nagymértékben torzulnak a medvepopulációra vonatkozó vadszámbecslési adatok.

Egy biztos: az optimálisnál több van

Hargita megyében olyan vadásztársaság is van, amelynek vadászterületein a medvék száma a terület mérete és egyéb jellemzői alapján megállapított optimális egyedszám tízszeresénél is több. Igaz ugyan, hogy ez a megállapítás is a vadszámbecslés állandóan vitatott adatai alapján tehető, de

abban szinte minden fél egyetért, hogy több a medve, mint amennyit a vadászterületek el tudnak tartani.

Az optimális egyedszámot illetően is több adat létezik. A vadászterületek pontozásos módszerrel történő felmérése alapján kevesebb mint 350 egyedet számláló medvepopuláció lenne ideális Hargita megyében, miközben a korábbi, ezer hektáronként egy medvével kalkuláló számítás szerint hatszáz egyed lenne az optimális, de van olyan vadász szakember is, aki szerint az itteni élőhelyek 750 medvét tudnak eltartani. Az idei vadszámbecslési adatok szerint azonban még a legnagyobb egyedszámmal kalkuláló eltartóképességi számítás eredményének kétszeresénél is jóval több a megyében élő medvék száma.