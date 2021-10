Íme, a szigorítások, amelyek a kormány asztalán vannak

Ismét kötelezővé válna országszerte a maszk használata kül- és beltéren egyaránt. Archív • Fotó: Haáz Vince

Az utóbbi időben rendkívül magasak az esetszámok, ez pedig a koronavírus-járvány rohamos terjedésére utal, ezért a Stratégiai Kommunikációs Csoport az eddigieknél határozottabb korlátozó intézkedések bevezetését irányozta elő. Az új szabályozások hatályba lépéséről és annak időpontjáról is a kormánynak kell döntenie, de az államfő korábbi bejelentése szerint feltételezhetően október 25-től, hétfőtől kerülnek alkalmazásba.

Hétfőtől tanítási szünet, és nem csak a kicsiknek Munkamegbeszélést folytatott a Cotroceni-palotában Klaus Iohannis államfő, valamint a kormány illetékesei a koronavírus-járvány kezeléséről. Az egyik döntés értelmében hétfőtől vakáció következik az egyetem előtti oktatásban, korosztálytól függetlenül.

Az új szabályok értelmében

harminc napra éjszakai kijárási tilalmat írnának elő este 10 és hajnali 5 óra között,

ez alól csak azok a személyek képeznének kivételt, akik rendelkeznek digitális zöldigazolvánnyal, illetve akik munkavégzés miatt – munkaadói igazolás, munkahelyi igazolvány vagy saját felelősségre írt nyilatkozat kíséretében – tartózkodnak kint, orvosi vizsgálatra igyekeznek, vagy gyógyszerek beszerzése céljából hagyták el a lakást. Azok is mentesülnek a tilalom alól, akik utazás céljából hagyják el otthonukat a fent említett időintervallumban, amennyiben jeggyel vagy foglalással tudják igazolni úti céljukat. Továbbá a gyerekek kísérete és ellátása, az idős, beteg emberek, valamint a fogyatékkal élők ellátása, és a családtagok elhalálozása is az elfogadható indokok között szerepel. Ilyen esetekben a saját felelősségre írt nyilatkozatot kell írni.

Az üzletek és egyéb kereskedelmi egységek is kötelezően zárva kell tartsanak este 9 és hajnali 5 óra között.

A vendéglátóipari egységek befogadóképességük 50 százalékát kihasználva fogadhatják a kuncsaftjaikat teraszon és zárt térben egyaránt, és nyitvatartásuk ugyancsak a fent említett időintervallumban lenne megengedett.

Az új javaslat értelmében a szórakozóhelyeknek be kellene zárniuk harminc napra, továbbá tilos lenne megtartani a magánrendezvényeket – esküvőket, keresztelőket és más összejöveteleket –, koncerteket és előadásokat egyaránt.

A sportrendezvények megtartását is nézők nélkül engedélyeznék.

A Stratégiai Kommunikációs Csoport javaslata értelmében ugyanakkor minden olyan eseményen és tevékenységen, amely megtartható a következő harminc napban, csak a koronavírus ellen beoltott vagy a betegségből felgyógyult személyek vehetnének részt.

Mindezek mellett az is a javaslatok között szerepel, hogy az irodaházakban működő magáncégek székhelyére, illetve az állami intézményekbe csak a beoltott, a betegségen 180 napnál nem régebben átesett, vagy negatív teszteredménnyel rendelkező személyek léphessenek be. A határozat arra is kitér, hogy

az alkalmazottak legalább 50 százalékának távmunkában kellene dolgoznia.

Ezeken felül az is a javaslatban szerepel, hogy az oktatási minisztérium kapjon felhatalmazást a 2021–2022-es tanév szerkezetének miniszteri rendelettel történő módosítására.