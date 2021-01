Ilyen volt 2020 – mémekben

A 2020-as esztendő bőven rászolgált arra, hogy mémekkel búcsúztassuk. Hozott politikát, kicsiben és nagyban, a hozzácsatolt botrányokkal együtt, és akkor még nem is beszéltünk az életünk szinte minden részét átszövő koronavírus-járványról. Mindkettőtől szabadulnánk, de attól tartunk, hogy az egész világot térdre kényszerítő vírustól könnyebb lesz megválni. Ami biztos, 2021-re is velünk lesznek a politikusaink, no meg valamilyen formában a járvány is, így hát nem tehetünk mást, mint hogy meglökjük a mémszekeret! Ki kapaszkodik fel?