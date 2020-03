Ilyen az esti részleges kijárási tilalom, ami szerdától nappal is érvényes lesz

Alig lépett életbe a részleges éjszakai kijárási tilalom, immár nappalra is kiterjesztették : így már nemcsak 22 és 6, hanem 6 és 22 óra közötti időszakra is kiterjesztik a részleges tiltást. Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését célzó intézkedés alapján csak abban az esetben hagyhatják el lakásukat az emberek, ha a munkahelyükre mennek, alapszükségleti cikkeket kell beszerezniük, továbbá ha munkájukhoz szükséges javakat kell beszerezniük, vagy ha orvosi ellátásra van szükségük. A hétfőtől életbe lépett, esti részleges kijárási tilalom első éjszakájának tapasztalatairól érdeklődtünk.

• Fotó: Haáz Vince

A részleges kijárási tilalom immár nappal is érvényes lesz, azaz a karantént kiterjesztik a 6 és 22 óra közötti időszakra is. Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését célzó intézkedés alapján csak abban az esetben hagyhatják el lakásukat az emberek, ha a munkahelyükre mennek, alapszükségleti cikkeket kell beszerezniük (beleértve a háziállatok szükségleteit is), továbbá ha munkájukhoz szükséges javakat kell beszerezniük, vagy ha orvosi ellátásra van szükségük.

Otthon kell maradniuk az időseknek, kiterjesztik a részleges kijárási tilalmat További korlátozásokra lehet számítani Romániában a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében. Hogy megóvják az idősebbeket, újabb korlátozó intézkedéseket vezetnek be. A részleges kijárási tilalom immár nappal is érvényes lesz. Bevetik a katonaságot is a rend fenntartása &e További korlátozásokra lehet számítani Romániában a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében. Hogy megóvják az idősebbeket, újabb korlátozó intézkedéseket vezetnek be. A részleges kijárási tilalom immár nappal is érvényes lesz. Bevetik a katonaságot is a rend fenntartása &e

Emellett engedélyezett a lakhely elhagyása gyerek ellátása/elkísérése, idős, beteg vagy fogyatékkal élő személyek ellátása céljából vagy családtag elhalálozása esetén.

A lakhely körüli rövid séta, háziállatok sétáltatása szintén engedélyezett. Az állampolgároknak munkahelyi igazolvánnyal, a munkaadó által aláírt igazolással vagy saját felelősségre írt nyilatkozattal kell indokolniuk lakhelyük elhagyását. Az államfő kedden bejelentette, bevetik a katonaságot is a rend fenntartása érdekében. Ugyanakkor bevezetik a karanténban lévők elektronikus megfigyelését. Az újabb óvintézkedéseket tartalmazó katonai rendelet szerdától lép érvénybe.

Ijesztő és furcsa: csatlakoztunk a kijárási tilalom betartását ellenőrző rendőrökhöz (videóval) A helybeliek ismerik és betartják a részleges éjjeli kijárási tilalomra vonatkozó szabályokat, az átutazók már kevésbé – erre a következtetésre jutottam hétfőn este, amikor elkísértem a sepsiszentgyörgyi rendőröket-csendőröket, akik a kijárási tilalomra vonatkozó katonai rendelet betartását ellenőrizték. A helybeliek ismerik és betartják a részleges éjjeli kijárási tilalomra vonatkozó szabályokat, az átutazók már kevésbé – erre a következtetésre jutottam hétfőn este, amikor elkísértem a sepsiszentgyörgyi rendőröket-csendőröket, akik a kijárási tilalomra vonatkozó katonai rendelet betartását ellenőrizték.

Részleges kijárási tilalom, csak egy napig

Kollégáink hétfőn este 10 órától élesben is megtapasztalhatták a koronavírus-járvány megfékezése miatt bevezetett, akkor még csak részleges kijárási tilalmat. Az akkori rendelt értelmében 22 és 6 óra között csak igazolt esetben lehetett az utcán tartózkodni, ellenkező esetben büntetésre számíthatunk.

Figyelemfelhívó, a kijárási korlátozásokat tudatosító célja volt hétfő este a rendőrség és a csendőrség közösen végrehajtott közúti ellenőrző akcióinak, bírságolás Csíkszeredában nem történt

– közölte érdeklődésünkre Gheorghe Filip. A Hargita Megyei Rendőrség szóvivője elmondta, ő is ott volt kollégáival, amikor este 10 órakor szirénázó hatósági járművek jelentek meg Csíkszeredában a Kossuth Lajos utcában, és akárcsak az egész országban, itt is megállították a közlekedő autókat, kikérdezve a sofőröket úticéljukról, figyelmeztetve őket a kijárási korlátozásokra, és olyan formanyomtatványokat is átadtak, amelyek a kijárás okait ismertető nyilatkozatok számára készültek.