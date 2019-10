Illegálisan tizedelik a Nagy-Küküllő halállományát

Hiába a többszöri felszólítás, egyes horgászok telhetetlenek • Fotó: Erdély Bálint Előd

Nem elég, hogy szennyvizek, gátak és a zeteváraljai víztározónál működő áramfejlesztő miatti folyamatos vízszintingadozás is akadályozza a halak szaporodását és fejlődését a Nagy-Küküllőben, többen még az állomány megmaradása érdekében hozott horgászati tilalmat sem tartják be Székelyudvarhelyen a vasúti híd és a városi strand között – hívta fel a figyelmünket a problémára Magyari Lajos, az UTCA civil szervezet elnöke.

Mint mondta, természetvédőkként nem ritka, hogy ellenőrzik a folyómedret, és azt tapasztalták, hogy

a parton lakók közül egyesek a kertjeikből igyekeznek halat fogni, mások pedig a vízhez sétálva horgásznak.

Szerinte 10–15 emberről van szó, akik rendszeresen semmibe veszik a tiltást. A probléma megfékezése és a tettesek számonkérése érdekében több személyt is sikerült videóra venniük az utóbbi időben, így most már valamivel óvatosabbak a horgászok, de sebtében otthagyott felszereléseiket így is gyakran megtalálják a parton.