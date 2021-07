Ikerpárként lettek a legjobbak, orvosnak készül a két legeredményesebb Hargita megyei magyar érettségiző

Az ikerpár, Fanni és Janka iskoláskoruk óta mindvégig osztálytársak voltak, és a folytatást is hasonlóan képzelik el • Fotó: Erdély Bálint Előd

Fanni ikertestvére, Janka alig maradt le az első helyről, de ő is kiemelkedően jó eredményt, 9,68-as átlagot ért el az érettségin, ami a második legjobb a magyar tagozaton végzett diákok érettségi-eredményei között. Ő magabiztosabb volt, számított rá, hogy 9-nél magasabb lesz az átlaga, a románból kapott 9,20-as eredményén viszont ő is meglepődött, nem várt ilyen nagy jegyet. Korábban sokáig ő volt kettejük közül a jobb tanuló, de Fanni beérte, most már nagyjából egyformán jók mindketten.

Versengés viszont nincs köztük, inkább segítik és motiválják egymást, az érettségire is közösen készültek

– mondta el érdeklődésünkre Janka. Megbeszélték a vizsgatételeket, és időt is tudtak spórolni azzal, hogy nem dolgozták ki mindketten az összes tételt, hanem elosztották egymás közt a feladatokat – részletezte a közös felkészülés előnyeit a lány. Általános iskolás koruk kezdete óta osztálytársak voltak, és mivel mindketten a reál tantárgyak iránt érdeklődnek inkább, a gimnáziumban is így folytatták tanulmányaikat, a kéttannyelvű természettudományok szakon. Nagy valószínűséggel ez tanulmányaik befejezéséig így is marad, ugyanis, amint azt Jankától megtudtuk, ő is orvosi pályára készül.

Még csak elképzeléseik vannak erről a hivatásról, Janka a szívsebészi pályán gondolkodik, Fannit a mentőorvosi pálya érdekli inkább.