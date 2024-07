Így végzik nálunk élesben a drogtesztet

A közúti akciót megelőzően a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság csíkszeredai székhelyén ismertették a sajtóval a legújabb változtatásokat a közlekedési szabályokban. Nicolae Nica, a közlekedés-rendészeti osztály vezetője elmondta, a közlekedésben lévők biztonsága a fő cél, és a szabályok is ezt tartják szem előtt.

„Magam is meglepődnék, ha találnának valamit, hiszen még egy sört sem ittam meg, amióta megvan a vezetői engedélyem” – mondta az egyik fiatal sofőr, akit Csíkszeredában, a Brassói úton állított meg szerda délután a közlekedésrendészet, hogy drogtesztet végezzenek rajta. A levett nyálminta kielemzését a műszergép legtöbb tíz perc alatt elvégezte. Az eredménye negatív lett, tovább hajthatott, akárcsak a többi járművezető, akiket megállítottak a sajtó jelenlétében.

Nicolae Nica arra is kitért, hogy a drogtesztek nyolc szer kimutatására alkalmasak. Figyelmeztette a járművezetőket, hogy vegyék figyelembe azoknak a gyógyszereknek az előírását, amely a járművezetésre vonatkozik.

akinek a légalkoholszintje 0,01–0,10 milligramm/liter közötti, az kérheti az alkoholszondázás megismétlését 15 percen belül, vagy legtöbb 20 percen belül, és a kisebbik eredményt veszik majd figyelembe. Ezután kérheti a vérvételt, ahová elkísérik a rendőrök. Ebben az esetben is visszatartják a jogosítványát, erről igazolást kap (románul Dovada) legtöbb 15 napra;

Továbbra is nulla tolerancia van érvényben az alkohol esetében; viszont a mennyiségtől függően vannak eljárásbeli különbségek:

Ismertetve az újdonságokat kiemelte, hogy a közlekedésrendész gyakorlatilag bármikor, bármelyik sofőrt letesztelheti, ha szükségesnek találja, sőt vannak helyzetek, amikor kötelező elvégeznie a teszteket. Ilyen helyzet például az, ha megbontott alkoholtartalmú üvegeket, dobozokat, pszichoaktív anyagokat vesz észre a járműben, vagy akkor is, ha az elmúlt három évben visszaeső módon követett el a sofőr alkohol vagy drog hatása alatti vezetéssel kapcsolatos szabálysértéseket vagy bűncselekményeket.

A következő nyolc származékot tudják kimutatni a készülékek: opiátumokat, kokaint, kannabinoidokat, metamfetamint, amfetamint, ketamint, metadont, valamint kimutathatók a benzodiazepin alapú nyugtatószerek is, amelyeket akár orvosi javaslatra is felírnak bizonyos betegségekre. Igaz, utóbbiak hatása alatt tilos a vezetés.

A közlekedésrendészeti osztály vezetője azt is kiemelte, hogy nem érdemes visszautasítani a drogtesztet, ugyanis ebben az esetben is vérvizsgálatra kíséri a rendőrség az érintettet, és még büntetőeljárást is indítanak ellene.