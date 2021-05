Így vágták ki a veszélyes fákat a Cekend-tető és Máréfalva között

Mint ismeretes, korábban számos fa dőlt az úttestre viharos időjáráskor a 13A jelzésű út mentén a Máréfalva és a Cekend-tető közötti erdős szakaszon is, így a balesetek elkerülése érdekében volt fontos a veszélyesnek ítélt fák kivágása.

Ezután közlekedhettek a járművek, majd a folyamat megismétlődött. Időközben a munkagépek elszállították a kitermelt faanyagot, amit a tulajdonos, a máréfalvi közbirtokosság területén gyűjtöttek össze. Javarészt bükkfákat vágtak ki, de akadt köztük gyertyán és akác is. Ez a megoldás valóban hatékonynak bizonyult, hiszen a hatóságoknál tett bejelentések száma is csökkent – jegyezte meg András.

a szakcég munkatársai négy-öt fát kivágtak, amelyeket rögtön el is távolítottak munkagépeikkel az útról, majd a gallyakat az útügyi igazgatóságnál dolgozók takarították el.

Ekkor hasonló forgalmi korlátozások lesznek érvényben, erről is tájékoztatni fognak előtte.

A munka során az is kiderült, hogy a betervezetten kívül még lesznek olyan fák, amelyeket vagy ki kell vágni, vagy a lombkoronájukat kell megmetszeni. Erre a munkára azonban újból engedélyeket kell kérni, így mindenképp csak augusztus után valósulhat meg. Fontosnak tartják azt is, hogy olyankor metsszék meg a fákat, amikor minimálisra csökkenek az életfunkcióik. Az erdőrendészeti hivatal vezetője szerint

az út fölé ívelő fák kivágásával, több napfény éri majd az út menti részeket, így fel tud nőni a vegetáció, ami meggátolja a talajeróziót.

Az is lényeges, hogy most már könnyebben lehet takarítani a sáncokat a munkagépekkel, valamint a sövény lenyírása is egyszerűbbé válik.