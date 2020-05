Így telnek a kórházi napjaik a koronavírusos betegeknek

Koronavírus-fertőzés miatt kórházba utalt beteg. Csak a vele egy kórteremben lévőkkel érintkezhet • Fotó: MTI/Árvai Károly/kormany.hu

Számos tévhit és megalapozatlan találgatás övezi az igazoltan koronavírusos vagy fertőzésgyanús betegek kórházi beutalását és bennfekvését. A rájuk vonatkozó előírások tisztázása érdekében Lukács Antalt, a Székelyudvarhelyi Városi Kórház főigazgatóját és Kiss Editet, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szóvivőjét kérdeztük.

Érkezés háromféleképpen

A székelyudvarhelyi kórház tájékoztatása szerint hozzájuk háromféleképpen érkezhetnek koronavírussal fertőzött betegek.

Egyrészt a már otthon pozitív teszttel rendelkező betegeket a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóságon keresztül szállítják a kórházba,

másrészt átszállítással is érkezhetnek társpatológiával rendelkező betegek a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházból.

A harmadik eset a székelyudvarhelyi kórház sürgősségi osztályán keresztül beutalt lázas, tünetekkel rendelkező, fertőzésgyanús betegekre vonatkozik, akik otthonról érkeznek. Őket a szűrősátorból a sürgősségi osztály erre kijelölt vizsgálójába irányítják, ahol az ügyeletes orvos megvizsgálja, szükség esetén laborvizsgálat, röntgen, ultrahangvizsgálat történik, innen utalják be őket a kórház szűrésre kijelölt részébe. Ameddig megérkezik a teszt eredménye, ezek a betegek külön kórteremben tartózkodnak, elkülönítve, utána pedig az eredmény függvényében kerülhetnek a megfelelő osztályra. Mivel ők otthonról jönnek, nyugodtan felkészülhetnek a bennfekvésre.

A betegek az alapcikkek (ruha, tisztálkodási eszközök stb.) mellett vihetnek magukkal vizet, felbontatlan csomagolású élelmiszereket, gyümölcsöt.

Digitális eszközöket is vihetnek, amelyek mobilinternettel használhatók,

és a saját mobiltelefont is mindenki magánál tartja. Továbbá keresztrejtvény, folyóirat is engedélyezett, ezek utólag a fertőzött hulladékgyűjtőbe kerülnek.

Napi rutin

A fertőzöttek napi rutinja reggel hat órakor ébredéssel indul a székelyudvarhelyi kórházban, ekkor történik a kórtermek takarítása. Utána következik a szükséges paraméterek mérése (pulzus, vérnyomás, láz, légzésszám, oxigénszaturáció, vércukor), szükség esetén vérvétel, majd a reggeli gyógyszerek beadása és a reggeli elfogyasztása. Utóbbit követi a vizit, a kezelőorvos megvizsgálja a betegeket, elbeszélget velük, elrendeli a szükséges vizsgálatokat, illetve kezelést. Utána indulhatnak a szükséges vizsgálatok (EKG, röntgen, ultrahang, esetleg más szakorvosi vizsgálat szükség szerint).

Délben újra paraméterek mérése következik, majd ebéd. Délután a pihenésé a főszerep, a betegek szabadon elfoglalhatják magukat állapotuktól függően. Délután hat órakor ismét elvégzik a paraméterek mérését, majd esti kezelések és vacsora következik, utána pedig pihenés. Szükség esetén az ügyeletes orvos délután vagy éjszaka is megvizsgálja a betegeket, amennyiben állapotukban változás következik be.

HIRDETÉS

Az egy kórteremben elhelyezett betegek beszélgethetnek egymással, más kórterembe azonban nem mehetnek át. Emellett az orvosi személyzettel is van lehetőség társalogni a vizit, illetve a kezelések ideje alatt. Ha igénylik, arra is adott a lehetőség, hogy pszichológussal, esetleg lelkipásztorral beszélgessenek.

Azt is megtudtuk továbbá, hogy a fertőzöttek étkeztetése, akárcsak a többi beteg esetében, a kezelőorvos által elrendelt diéta alapján történik. Emellett

szeretteiktől is kaphatnak csomagot a betegek, a felcímkézett küldeményt a kapusszobánál lehet letenni.

Ez szigorúan csak gyári, felbontatlan csomagolású termékeket tartalmazhat (palackozott víz, konzerv, keksz stb.), esetleg gyümölcsöt.

Időbe telik a védőruha felöltése

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba a fertőzés igazolása után a koronavírus-fertőzöttek kórházba irányítását ugyancsak a közegészségügyi igazgatóság végzi, a fertőzés gyanúja miatt kórházba kerülők pedig rendszerint a sürgősségi osztályról érkeznek. A kórház koronavírusos betegeket ellátó osztályait rendszerint telefonon értesítik arról, hogy igazoltan fertőzött vagy fertőzésgyanús beteget szállítanak hozzájuk, ezt követően a betegeket az osztályhoz szállítják és megtörténik a betegfelvétel.

A koronavírusos betegek ellátására kijelölt kórházi osztályokra, illetve a tünetmentes fertőzöttek elkülönítésére és felügyeletére létrehozott külső egységre beutalt személyekre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a kórház többi osztályára és többi páciensére. A beutalt személyekre vonatkozó szabályok a kórház erre vonatkozó szabályzatában is olvashatók, ez az intézmény honlapján, a Betegtájékoztató menüpont alatt érhető el. Ugyanebben írnak arról is, mit vihetnek magukkal a betegek a kórházba, így például

csésze, evőeszköz, papucs, pizsama, köpeny, tisztálkodáshoz szükséges eszközök ajánlott, hogy legyenek a beteg csomagjában.

A páciensek bevihetnek magukkal továbbá digitális eszközöket is, laptopot, tabletet, illetve könyveket, keresztrejtvényt is. Amikor a betegek távozhatnak, lefertőtlenítik számukra ezeket az eszközöket is. A kórházi benntartózkodásnak ugyanakkor megvan a megszabott tevékenységi programja is, tehát pontos ideje van a vizsgálatoknak, kezeléseknek, étkeztetésnek, tisztálkodásnak, ezek mellett van továbbá pihenőidő, illetve napi két kezelőorvosi, főorvosi vizit is.

A koronavírusos betegek ellátására működő osztályokon ettől a megszabott programtól van némi eltérés, időbe telik ugyanis, amíg a személyzet felveszi a fertőzött betegekkel való érintkezéshez szükséges védőöltözetet. Ugyanakkor ezeken az osztályokon speciális, a betegek ellátására vonatkozó egészségügyi ellátási útvonalak működnek.

Korlátozás osztályon belül

A csíkszeredai kórházban továbbra is szünetel a beteglátogatás. Gyakori ugyanakkor, hogy a beutaltak az ablakból beszélnek hozzátartozóikkal. Csomagot lehet küldeni a beutaltak számára, az osztályon naponta 15 és 18 óra között átveszik és eljuttatják ezeket hozzájuk. Az udvarhelyi kórházhoz hasonlóan az egy kórteremben lévőknek Csíkszeredában is van lehetőségük beszélgetni egymással, de az osztályon belül korlátozva van az érintkezés a betegség különböző fázisaiban lévők vagy tünetmentes beutaltak között, ezért tilos más kórtermekbe átjárni.

Akinek állapota megengedi, sétálhat is az udvaron úgy, hogy ne érintkezzen a többi beteggel.

Kiss Edit végül arra is kitért, hogy a koronavírus-fertőzés miatt kórházba utaltak ugyanazokat az ételeket fogyasztják, mint a kórház többi betege: a somlyói osztályokra és a tünetmentes beutaltak számára létrehozott külső egységbe is a kórházi konyha által előállított ételt szállítják ki. Ahogy a többi páciens esetében, úgy az oda beutaltak számára is van lehetőség diétás menü igénylésére, például cukorbetegség vagy valamilyen élelmiszer-érzékenység esetén.