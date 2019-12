Így óvjuk meg a kutyánkat a szilveszteri petárdázástól

A kutya számára is az a legjobb, ha szilveszterkor biztonságos helyre zárjuk. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A székelyudvarhelyi Ebremény Állatvédő Egyesület a Facebookon is megszólította a kutyatartókat, mivel úgy tapasztalják, hogy a figyelemfelkeltő kampányok ellenére minden

szilveszterkor sok kutya szökik el.

A legfontosabb, amit szilveszterkor tehetünk, hogy biztonságos helyre zárjuk az ebet – hangsúlyozta Sándor Zsolt állatorvos. „A kinti kutyákat kennelbe kell zárni, illetve ha az nincs, meg lehet kötni, de akár a házba is bevihetjük egy estére. A lakásban nevelt ebet pedig értelemszerűen ilyenkor nem szabad kiengedni. Ugyanakkor arra is figyeljünk, hogy

az állat számára is biztonságos legyen a hely, ne legyen ott olyan berendezés, amellyel a bepánikolt eb kárt tehet magában”

– sorolta a szakember. Az állatvédő egyesületnél azt is hangsúlyozták, figyeljünk, hogy „szökésbiztos” hely legyen, ahova elzárjuk a kutyát, hiszen

a pánikba esett állat olyan dolgokra képes, amire nem is számítunk.

Még az egyébként békés természetű állat is bepánikolhat a hangos csattogásra, puffogtatásra, ezért legyünk óvatosak – Sándor Zsolt szerint ilyenkor legjobb békén hagyni az ebet. „A megijedt állatot nem kell ölelgetni, csitítgatni és simogatni, még a gazdinak sem. Ilyenkor elég, ha mi magunk is nyugodtak vagyunk, ettől a kutya is megnyugszik” – tanácsolta az állatorvos.

Nem késő az sem, ha most látjuk el mikrochippel a házi kedvencet: az ügyeletes állatorvos gyorsan elvégzi a műveletet, így a kutya regisztrálva lesz az országos adatbázisban. Ha mégis elszökne, egyszerűbb lesz beazonosítani, megtalálni. Ugyancsak jó ötlet, ha a nyakörvére ún. bilétát teszünk, amelyen a gazdi címét és telefonszámát is feltüntetjük, így még gyorsabb lehet a hazajutása.

Amennyiben már jól ismerjük az állatot, és tudjuk, hogy a petárdazaj nagyon zavarja, kérhetjük állatorvosunk tanácsát is, hiszen léteznek nyugtató tabletták, amelyek nem ártalmasak az állat számára. „Ezek gyógynövényalapú készítmények, tehát állatorvosi javallatra teljes biztonsággal használhatók” – erősítette meg Bartha Annamária. A székelyudvarhelyi állatorvos hozzátette, ideális esetben a „durrogtatás” előtt két-három nappal ajánlott elkezdeni használatukat, de most sem késő, főként ha problémás kutyával van dolgunk.

Ha pedig ebben az időszakban zavarodott kutyával találkozunk az úton, semmiképp ne közelítsünk felé, ne próbáljuk megsimogatni, megnyugtatni. „Sajnos minden évben nagyon sok eb szökik el ebben az időszakban, ezért vigyázni kell az utcákon, hiszen az egyébként nyugodt természetű kutyák is agresszívvé válhatnak, ha megijednek” – hangsúlyozta az állatorvos.