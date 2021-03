Így néz ki Székelyudvarhely 2021-es költségvetés-tervezete

Körvonalazódni látszik Székelyudvarhely idei költségvetése: habár a szakmai egyeztetések még folynak, a tervezetet már közzétették a polgármesteri hivatal honlapján. E szerint a város több bevétellel számol, mint tavaly, de a kiadásokra is többet költ majd, mint 2020-ban.

Székelyudvarhely madártávlatból. A polgármesteri hivatal tervezi meg a költségvetést, a végső döntést pedig az önkormányzati képviselő-testület hozza meg • Fotó: Barabás Ákos

Ezúttal is közzétették a városháza honlapján Székelyudvarhely éves költségvetésének tervezetét: a magyar nyelven is böngészhető felület igen részletes, illetve az előző évek betervezett és megvalósított értékeit is listázza.

Jövedelemadóból jön vissza a legtöbb

A tervezetben a bevételi oldalon összesen 102 millió lejjel számolnak 2021-re, ebből a legnagyobb tételt a természetes személyek jövedelemadójának a helyben maradó része teszi ki, ez az összeg idén várhatóan 34,5 millió lej lesz. Habár a textilipari leépítések után többször is elhangzott, hogy várhatóan ez az érték idénre jelentősen csökkenhet, a polgármesteri hivatal egyelőre majdnem ugyanannyi bevételre számít itt, mint amennyit tavaly megvalósítottak.

A jogi személyek jövedelemadójából összesen 137 ezer lej jut a városi kasszába (azért csak ennyi, mert ennek jelentős része nem marad helyben), ingatlanadókból 14,2 millió, a javakra és szolgáltatásokra alkalmazott adókból 17,4 millió lejes bevétellel számolnak.

A bevételi oldalon szerepelnek ugyanakkor a különböző, zömmel állami támogatások is: itt mintegy 27,9 millió lejjel tervez a város, ennek egy része egészségügyi állami támogatás, de például mintegy 2,2 millió lejt várnak az államtól a karanténköltségek megtérítésére is.

Az intézményrendszer fenntartásáról

A kiadási oldal tervezete kevéssel magasabb, mint a bevételi oldal: itt összesen 114,1 millió lejjel számol a városvezetés. Ennek jelentős része az intézményrendszer fenntartására megy: a polgármesteri hivatal és az alárendelt intézmények éves anyagi költségét 27 millióra becsülik, akárcsak mindezek személyzeti költségeit. Ha részleteiben és a teljesség igénye nélkül nézzük, akkor például

az iskolák fenntartására mintegy 8,3 milliót, a közegészségügyi szolgáltatásokra 2,6 milliót, a helyi rendőrség működtetésére 3 milliót szánna a város.

A helyi kulturális intézmények is ide tartoznak, itt egységesen mindenki egy kicsivel többet kaphat, mint a tavaly: a városi könyvtár 1,4 milliót, a Haáz Rezső Múzeum 1,6 milliót, az Udvarhely Néptáncműhely 1,2 milliót, a Tomcsa Sándor Színház és a Művelődési Ház 2,1–2,1 millió lejt.

Szociális és egyéb kiadások

Ha szemelvényezünk a tételek között, akkor kiderül például, hogy a zöldövezetek karbantartásának költségét mintegy 2,2 millió lejre becsüli idén a városvezetés (ennek zöme anyagi költség), a fogyatékkal élőket mintegy 6,3 millió lejjel támogatja közvetve a város (a polgármesteri hivatal állja a gondozók fizetését), szociális segélyekre 2021-ben 115 ezer lejt szánnak, a városi bölcsőde fenntartását pedig 1,7 millió lejre becsülik.

A Budvár Szociális Központ működtetése 1,8 millió lejbe kerülne, a közvilágítási rendszer üzemeltetése pedig 1,3 millióba. Ez utóbbinál egy 430 ezer lejes tételt is találunk, amelyet beruházásra, azaz a hálózat bővítésére szánnak.

A távhőrendszer működtetése idén is nagyobb summát igényel, mintegy 2,2 millió lejbe kerül majd.

A lakásrendszer bővítése nevű, 5,6 millió lejes tétel az újabb ifjúsági lakásokra vonatkozik: itt csupán az önrészt, azaz a területrendezés költségét fizeti saját költségvetéséből a város. Az utakra összesen 15 millió lejt szánna a város: 3,9 milliót anyagi kiadásokra, 6,2 milliót európai uniós forrásokból, 4,9 milliót beruházásra. Az utak karbantartása külön tételként szerepel, erre összesen 1,2 millió lejt szánnak.

Sportlétesítményekre és utakra költenek

A beruházási listát két nagy táblázatra osztva közlik, egyrészt a tényleges építkezéseket, másrészt az eszközök, tanulmányok és tervek költségét listázva. Az építkezési fejezetben saját költségből 8,1 milliót költenek beruházásra, valamint 2,9 millió lejnyi állami támogatásra számítanak, ez a tervekre és tanulmányokra szánt 6,3 millióval együtt összesen

17,4 millió lej: ez lenne az a összeg, amelyet a város saját kasszájából szán beruházásokra. Ehhez továbbá még hozzájön az idénre betervezett mintegy 23 millió lejnyi, európia uniós forrásból szerzett pénz.

A betervezett építési munkálatok között találjuk a városi jégpálya fejlesztését, az Orbán Balázs Általános Iskola sporttermének folytatását, a közvilágítási rendszer bővítését a Csereháton, illetve a két útkereszteződés (a Bethlenfalvi–Fások–Lakatosok utcák, valamint az Orbán Balázs–Wesselényi Miklós–Nicolae Bălcescu utcák) modernizálását, az Ugron Gábor utca további aszfaltozását, illetve a Tábor utcai, orvosoknak szánt szolgálati lakások közművesítésének költségét.

A tanulmányok, tervek és eszközbeszerzések listája igen hosszú: itt több zonális rendezési tervre szánnak pénzt, valamint több megvalósíthatósági tanulmányra (a Székely Támadt-vár körüli terület rendezésére és használatba adására, elektromos buszoknak szánt garázs építésére, helikopterleszálló létrehozására, a városi stadion modernizálására stb.). Ugyanakkor

terv készülne például a városi közvécé felújítására, egy csereháti köztér kialakítására, az okos átjárók létrehozására, smart city (okos város) fejlesztések megvalósítására, illetve a szejkei gyógyfürdő modernizálásra.

Az eszközbeszerzés fejezetben például a térfigyelő-kamerarendszer bővítésére vagy az elektromos autóknak szánt töltőállomás beszerzésére szánnának összegeket.

Fontos adalék, hogy a tervezet egyelőre nem teljes, ugyanis a városvezetés több, külső forrásból származó bevétel konkrét értéket még nem tudhatja, a végső változatot minden bizonnyal valamikor áprilisban tárgyalhatja majd a helyi önkormányzati képviselő-testület.