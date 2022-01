Így működik az uszoda Gyergyószentmiklóson – az első hónapok tapasztalatai

Három hónapja nyílt meg a gyergyószentmiklósi tanuszoda, amely az első ilyen jellegű létesítmény Gyergyószéken. Az első hónapok tapasztalatai biztatók: nagyon népszerűek az úszástanfolyamok, és egyre többen használják a középső sávokat is.

A két szélső sáv az úszni tanuló gyerekeké a gyergyószentmiklósi tanuszodában • Fotó: Gergely Imre

Ottjártunkkor is gyerekzsivaj uralkodott a medencében, a két szélső sávban egy-egy iskolai osztály tanulóinak tanították az úszás alapjait. Ez délelőtt zajlott, és amint megtudtuk, minden hétköznap így van: 8–9 osztály használja ki ezt az úszósuli lehetőséget rendszeresen. A két szélső sávban egyébként szinte mindig gyermekek lubickolnak, délutánonként is több oktató dolgozik a kicsikkel, már több ilyen csoport vizsgázott itt sikeresen. A középső sáv pedig azoké, akik már oktató felügyelete nélkül is tudnak úszni.

Amint Kercsó Zoltán, a létesítményt működtető Gyergyószentmiklósi VSK vezetője elmondta, az uszoda első három hónapjában mintegy 1700 időpontfoglalást jegyeztek, és

több mint négyszázan vannak azok a gyergyószentmiklósiak, akik szinte napi rendszerességgel járnak ide úszni,

de a környező települések lakói is kezdték megszokni, hogy van ilyen lehetőség.

HIRDETÉS

Az úszásoktatás mellett vízi torna és gyógyúszás is szerepel a kínálatban, és most tervezik egy infraszauna beszerzését, hogy ezzel is kellemesebbé tegyék az uszoda használatát.

A tavaly októberben megnyílt uszoda bevétele a bérletekből és napijegyekből havonta 20 ezer lej fölött volt, míg az első villany- és gázszámla közel 30 ezer lej értékű. Decemberre (más gyergyószentmiklósi fogyasztókhoz hasonlóan) az uszodához sem érkezett számla egyelőre, ugyanis az Electrica átvette a Hargaztól a szolgáltatást, és az átállási folyamat még zajlik, így

jelenleg még nem tudni, hogy a megnövekedett energiaárak mennyire emelik meg a fenntartási költségeket.

Kercsó Zoltán optimista, amint elmondta, egyre növekszik az igény az úszás iránt, és a bevételi oldalon is további növekedésre számít. Ugyanakkor a költségek pótlását reklámfelületek bérbeadásával próbálják kiegészíteni.