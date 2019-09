Így készüljön fel a fűtésszezonra

Megbontott tető. Lakástűzhöz vonultak ki a hivatásos tűzoltók • Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság

Amikor a lakások védelméről esik szó, a legtöbben csupán a térfigyelő kamerákra vagy különböző riasztóberendezések alkalmazására gondolnak, ezek mellett azonban számos olyan eszköz létezik, amelyekkel nem csak anyagi javainkat, hanem testi épségünket is védelmezhetjük. Ilyenek többek között a különböző érzékelők, mint például a füst- vagy szén-monoxid érzékelők, amelyek életmentők is lehetnek.

Tragédiák kétnaponta

A különböző érzékelők felszerelése a tűzesetek egyik legfontosabb megelőzési módja – tudtuk meg Alina Maria Ciobotariutól, a Hargita megyei tűzoltóság szóvivőjétől. Mint mondta, a katasztrófavédelem azért is ajánlja az ilyen eszközök használatát, mivel a statisztikák szerint országos szinten kétnaponta életét veszíti egy személy lakástűz miatt, ezeket

a tragédiákat azonban meg lehetne előzni az érzékelők felszerelésével.

Ezek népszerűsítése céljából tájékoztató kampányt is indított az országos katasztrófavédelmi felügyelőség. A szóvivő arra is kitért, hogy az érzékelők házak és tömbházlakások esetében is ajánlottak, függetlenül attól, hogy milyen fűtési megoldást használnak.

„A lakosságnak meg kell értenie, milyen fontos az ilyen típusú önvédelem, hiszen a saját és a szeretteik életét is megmenthetik a különböző érzékelők használatával” – húzta alá Ciobotariu. Hozzátette, az egyik legajánlottabb eszköz a füstérzékelő, amely már nagyon korán jelzi, hogy baj van, így éjszaka például marad idő arra, hogy a család minden tagját fel tudjuk ébreszteni, mielőtt túl késő lenne.

A tűzesetek áldozatai ugyanis a legtöbb esetben nem az égési sérülésekbe halnak bele, hanem füstmérgezés miatt vesztik életüket.

Egészségügyi tudnivalók

A füst mellett szintén jelentős veszélyt jelent az emberi szervezetre a szén-monoxid. Ez a „csendes gyilkosként” is emlegetett, színtelen, szagtalan, íztelen gáz nagyon mérgező, kezdeti tünetei pedig olyan általánosak, hogy az érintettek észre sem veszik, mekkora veszélynek vannak kitéve – hívta fel a figyelmet Kacsó Jolán, a csíkszeredai kórház sürgősségi betegellátó egységének vezetője. Elmondása szerint a mérgezés első szakaszában olyan tünetek jelentkezhetnek, mint a fejfájás, levertség, szédülés vagy hányinger, így ha egy helyiségben több személy is ugyanezeket a panaszokat tapasztalja, szén-monoxid-mérgezésre kell gyanakodni.

HIRDETÉS

„Sokkal veszélyesebb, ha egyedül van valaki, mert lehet, nem veszi észre, mekkora a baj, nem tulajdonít kellő jelentőséget a kezdeti tüneteknek. Így nagy valószínűséggel addig marad a helyiségben, míg a súlyosabb tünetek is jelentkeznek, mint a hányás, rángógörcsök és az eszméletvesztés, ezeken keresztül pedig a mérgezés végül halált is okozhat” – magyarázta a szakember. Hozzátette, szintén jellemző tünete a szén-monoxid-mérgezésnek a pirosas, meleg bőr.

„A legfontosabb ezekben az esetekben, hogy azonnal nyissuk ki az ablakokat, ajtókat, és hagyjuk el a lakást. A szabad levegő, az oxigén hatására ugyanis rohamosan csökken a vér szén-monoxid telítettsége. Szintén fontos, hogy ha valaki ki is jut a levegőre vagy esetleg más személyek kiviszik, de előtte már rángógörcsei voltak vagy eszméletét vesztette, hiába nyeri vissza a tudatállapotát, ennek ellenére is orvoshoz kell fordulnia.

A szén-monoxid-mérgezésnek ugyanis számos szövődménye lehet, amelyek esetenként csak évek múlva jelentkeznek.

Például neurológiai panaszok alakulhatnak ki, mint a memória- vagy koncentrációzavar” – sorolta a tudnivalókat az osztályvezető főorvos, aki kérdésünkre a füstmérgezésre is kitért. Mint mondta, ennek egyik legsúlyosabb következménye a toxikus tüdőödéma, ebben az esetben a melegtől és a füsttől tüdővizenyősség alakul ki, és ha nem kezelik azonnal, ez is a beteg életébe kerülhet. Ha nem is ilyen súlyos a füstmérgezés szintje, mindenképp érdemes ebben az esetben is orvoshoz fordulni az esetleges komplikációk elkerülése érdekében.