Így igényelhetjük 7 lépésben a védettséget igazoló QR-kódot

Június elsejétől ugyan több enyhítés is érvényre lépett, de a járványügyi szabályok lazításával egyre több helyzetben lehet szükségünk a védettséget igazoló iratokra. A letölthető igazolást QR-kóddal is ki lehet váltani: erre például a klubokban, a moziban vagy fesztiválokon, de akár egy-egy lagzin, nagyobb családi rendezvényen is szükségünk lehet.

• Fotó: Erdély Bálint Előd