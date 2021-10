Így fogadják Csíkszeredában az ügyfeleket a zöldigazolványos szigorítás idején

Korodi Attila és Borboly Csaba. Online ügyintézésre ösztönöznek az elöljárók • Fotó: Pinti Attila

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere továbbra is nyitott városházát szeretne. „A szociális szolgáltatások az alapvető jogokhoz tartoznak, ezt a kormány is pontosította. Ezen a területen a család-, az idősgondozói, illetve a fűtéstámogatások ügyintézése ezután is személyes módon történik a városházán függetlenül attól, hogy rendelkezik-e az illető zöldigazolvánnyal vagy sem” – jelentette ki a polgármester, jelezve, hogy utóbbi esetében lehetőség van online leadásra is, a határidő november 20-a.

Az urbanisztikai osztályon a személyes ügyintézéshez már szükséges a védettséget igazoló dokumentum felmutatása. A városvezető tájékoztatott arról is, hogy az adóosztály esetében a ghiseul.ro oldalon minden illeték, büntetés, illetve adó kifizethető,

a bélyegilletékek kifizetésére pedig a Mikó-vári pénztárnál külön ablakot nyitnak.

A városházán meghirdetett versenyvizsgák sem maradnak el, hiszen ezek sürgősségi kategóriájú besorolást kaptak.

Az anyakönyvi osztályon a születés vagy az elhalálozás bejelentése, illetve a sírhelyigénylés szintén sürgősségi esetnek számít, így bárki bemehet, függetlenül a védettségtől.