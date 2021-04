Így értékelte polgármesteri munkájának első fél évét Korodi

Rövid számvetést tartott az eddig elért eredményekről, a jövőbeli tervekről, illetve a kudarcokról is Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere. Az elöljáró Facebookon, élő adásban értékelte városvezetői munkájának első hat hónapját.

Megvalósításokról, tervekről és kudarcokról beszélt Korodi. Archív • Fotó: Gábos Albin

Elsőként azt említette meg, hogy tettek néhány szimbolikus intézkedést, amelyből látszik, hogy ő és a csapata „másképp” gondolja az elkövetkezendő éveket. „Jelképesen felnyitottuk azt a sorompót, ami eddig nem engedte közel a városlakók autóit a városházához. Az elmúlt fél évben minden ügyfélfogadási rendszer újraindult a városházán, ugyanakkor mi városvezetők fogadóórákat tartunk, és fogadjuk azokat a családokat, érdeklődőket, közösségi képviselőket, vállalkozókat, civil szervezeti vezetőket, akiknek valamiféleképpen ügyeket kellene megoldani” – kezdte a beszámolót az elöljáró. Újdonság az is – folytatta –, hogy a városból Hargitafürdő irányába indítottak egy síbuszt, mivel a városlakók nagyon szeretik a téli sportokat, ezt egyébként az elkövetkezendő téli szezonokban is meg szeretnék ismételni.

Nem mellékes az sem Korodi szerint, hogy korábban a Nagymező utcának közel egyharmada „sötétségben volt éveken keresztül”, karácsony előtt azonban felgyúlt ott is a közvilágítás. „Ez azért is lényeges, mert fontos nekünk az emberek biztonsága” – fogalmazott Korodi, hozzátéve, hogy

már idén sokkal nagyobb költségvetést irányoznak elő a városi közvilágítási rendszer bővítésére, modernizálására.

Lényeges vállalásnak nevezte a polgármester, hogy elindították a Csíki Metropoliszövezetet, amely célja, hogy gazdaságilag és infrastrukturálisan úgy mozduljanak előre a térség települései, hogy közben a megyeszékhely is fejlődjön.

Az elkövetkezendőkben stratégiákat fogalmaznak meg, és elkezdenek pályázni az uniós forrásokra a jobb úthálózatok, közszállítás és gazdaságfejlesztés érdekében.

Korodi szót ejtett a városi piacról is, amit visszaköltöztettek az eredeti helyére, úgy alakítva át azt, hogy „az emberek örömmel járjanak oda vásárolni”, de arra is van tervük, hogy elköltöztessék egy megfelelőbb csarnokba a jövőben – tudtuk meg. Ezek mellett az önkormányzat sikeresen létrehozott két oltásközpontot is a városban.

Nem álltak meg a pályázatok kiírása területén sem – magyarázta Korodi –, decemberben a városi tanintézetek modern digitális eszközökkel való felszereltsége érdekében pályáztak, de két norvég alapos pályázatot is letettek, az egyik a mélyszegénység felszámolásában, a másik pedig a város szeszélyes időjáráshoz való alkalmazkodásában segítene.

Az is fontos, hogy a csíkszeredai sportesemények ne csak a városnak, hanem az egész országnak szóljanak, hiszen a különböző sportágakban nagyon komoly eredményeket tudunk felmutatni

– vázolta elképzelését a polgármester, hozzáfűzve, hogy ez irányba már történtek és a jövőben is történni fognak konkrét lépések.

Korodi céljai között szerepel a bürokrácia csökkentése, itt már történt innováció. Példaként azt hozta fel az elöljáró, hogy

az elmúlt időszakban a városban mintegy 1800 ember fizette be a helyi adókat online, ez pedig óriási előrelépés. A jövőben szeretnék megteremteni annak a lehetőségét, hogy minél gyorsabban megtörténjen az ilyesfajta ügyintézés az internet segítségével.

Ugyanakkor az adózási rendszer kiegyenlítése terén is sikerült eredményeket felmutatnia a városházának az utóbbi fél évben. Az is elhangzott, hogy gazdaságfejlesztő osztály létesül a városházán. Szót ejtett arról is, hogy a korábbi városvezetés által elkezdett beruházásokat folytatják, bár vannak e téren problémák, amelyek megoldására törekednek. Nem ment el az év eleje fennálló krízishelyzet mellett sem Korodi, mint mondta,

a csíksomlyói romatelepen történt tüzeset kérdése nem fog egymásra figyelés nélkül megoldódni.

A városban történő események szempontjából továbbra is rendkívül nyitott az önkormányzat, ismét lesz dzsesszfesztivál, de emellett megszervezik az Erdélyi pálinkamustrát is elsőként Csíkszeredában, ahol a térség leghíresebb pálinka- és gyümölcspárlat-készítői találkozhatnak.

A városnapokat továbbra is „családias hangulatúra” tervezik,

ezek mellett pedig lesz színházi fesztivál, amely fiatal színészeknek szól, illetve kerékpáros körverseny, filmfesztivál, futófesztivál és könyvvásár is.

A kudarcokat tekintve úgy fogalmazott Korodi, hogy

ez idáig még nem tudták nevesíteni a helyi rendőrség vezetőit egy bürokratikus hiba miatt, de hamarosan újra meghirdetik a tisztségeket.

Azt is kudarcnak nevezte, hogy nem sikerült csökkenteni a városban lévő hulladék mennyiségét.

„Sokszor azt mondják a csíkiak, hogy nem látják az arcomon a nagyon konfliktusos, mindent megmondó embernek az arcát. Nem is fogják látni, de a városházán belül pontosan tudják, hogy nagyon határozott vagyok az ügyeimben. Azzal a csapattal, akikkel együtt dolgozunk, most már egy sokkal erősebb csapat vagyunk.

A stratégiai célokat nem tévesztjük szem elől, arra koncentrálunk, hogy hova kell elérni négy év, illetve nyolc év múlva

– zárta a számvetést Korodi.

Az elmúlt fél év eredményeit értékelő videó itt tekinthető meg.