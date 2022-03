Így értékeli a POL meglátásait Székelyudvarhely polgármestere

„A választások időszakában és azt követően is bíztam, hogy a testületi többség megérti, hogy a városháza, a városvezetés, akaratától függetlenül, nehézségekkel küszködik (személyzeti problémák okozta nehézségek a fejlesztések kivitelezésénél, múltbeli hátrahagyott rendezetlen ügyek, politikai jellegű akadályok stb.), és hogy ezeket a nehézségeket minden erőfeszítést megtéve igyekszik orvosolni.

Követik a városvezetés fejlesztési projektjeinek alakulását – közölte a székelyudvarhelyi Szabad Emberek Pártja (POL) frakciója szeptemberben. Akkor féléves határidőre szóló igénylistát is összeállítottak az általuk prioritásként kezelendő projektekről.

Bíztam benne, sőt elvártam, hogy azok, akik a támogatásukról biztosítottak, a nehézségek időszakában is éreztessék velünk, hogy megértőek és a segítségemre lesznek, hiszen a képviselők többségével együtt adott nekünk bizalmat a székelyudvarhelyi választók közösségének többsége

Ezt a bizalmat, azaz a választók bizalmát sem én, és meggyőződésem, hogy a képviselők többsége sem szeretné elveszíteni, hiszen ezt a bizalmat együtt kaptuk” – fejtette ki Gálfi.

Mint fogalmazott: most, amikor a problémák egy része megoldódni látszik, úgy tűnik, hogy a testületi többséget képező képviselők részéről is meg fognak kapni minden segítséget, hogy a bizalmat adó választóknak ne okozzanak csalódást, a mindennapi erőfeszítéseink pedig az ők támogató segítségükkel is érzékelhetőek legyenek.

„Meggyőződésem, hogy a városvezetői munka bizonyos része nem látható a nyilvánosság számára, de ez is a vállalt feladat teljesítését szolgálja, és célja a választók bizalmának megtartása, tisztségem gyakorlásának egyetlen forrása.