A POL gyenge 6-osra értékeli a székelyudvarhelyi városvezetés féléves munkáját

Követik a városvezetés fejlesztési projektjeinek alakulását – közölte a székelyudvarhelyi Szabad Emberek Pártja (POL) frakciója szeptemberben. Akkor féléves határidőre szóló igénylistát is összeállítottak az általuk prioritásként kezelendő projektekről, és kilátásba helyezték, hogy amennyiben nem tapasztalnak legalább 90 százalékos teljesítést a hat hónap lejártával, megvonhatják a bizalmat a polgármestertől.

A POL szeptemberben nem kért lehetetlent, csupán „az akkor ismert finanszírozási forrásokkal rendelkező projekteket tartalmazta: az előző uniós finanszírozási ciklusban megpályázott és leszerződött, valamint a város saját költségvetésébe betervezett projektekről van szó" – áll a Godra Zsolt frakcióvezető által lapunknak eljuttatott értékelő közleményében.

A tavaly szeptemberben már ismert uniós és saját finanszírozású projektek helyzetét összevetve azzal, ami belőlük félév után megvalósult, „a hivatal féléves teljesítményét egy gyenge 6-ossal minősítenénk

– folytatódik a közlemény. Szeptember óta azonban több pályázat is megjelent, illetve a fent említett kategóriákon kívüli projektek közül néhány jobban haladt, ezért a POL-frakció úgy véli, ezeket is beleszámítva „egy 7-esre javítható az osztályzat”. A közlemény a lassú ügymenet egyéb okaira is kitér:

a hivatal gyenge teljesítménye részben a betöltetlen középvezetői pozíciókkal is magyarázható.

Nem volt volt gazdasági, valamint fejlesztési és beruházási igazgató, „de nincs főépítészünk, a műszaki igazgatót pedig egészségügyi okokból kellett hosszabb ideig nélkülözni” – sorolják az okokat a közlemény megfogalmazói. Ugyanakkor remény is van arra, hogy mostantól szaporább léptekben haladhatnak a megvalósítások, hiszen

a fejlesztési és beruházási igazgatói pozíciót a napokban sikerült betölteni, a műszaki igazgató is fölépült időközben, továbbá jövő hónapban lesz kiírás a gazdasági igazgatói állásra is, remélhetően mihamarabb azt is betöltik

– bizakodnak a POL-osok. Még kivárnak A feladatvégzést hátráltató objektív tényezők figyelembe vételével a POL-frakció úgy döntött, hogy további félévre megelőlegezi a bizalmat a polgármesternek.

A tavaly szeptemberben összeállított feladatlista teljesítését továbbra is figyelni fogják, „bízva abban, hogy félév múlva végre jelentős előrelépésekről számolhatunk be