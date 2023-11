Így állnak az utcafelújítási munkálatok Gyergyószentmiklóson

Elkezdték hétfőn az első réteg aszfalt leterítését Gyergyószentmiklós felújítás alatt álló egyik legfontosabb útján, a Testvériség út Bucsin negyedi szakaszán. Ennek kapcsán jártuk végig a Mobilitási terv keretében zajló munkálatok helyszíneit. A munkálatok jelenlegi állását mutatjuk be.

Szerdán délben a másik oldalon láttuk dolgozni az aszfaltozó gépet és munkásokat. Ez a munkálat az alsó, kiegyenlítő réteget jelenti még, erre még két réteg kell rákerüljön, ahhoz, hogy az út készen legyen. Kétoldalt a járdák, a bicikliút, zöld sáv és egyebek részben megépültek, máshol még nem. A közvilágítás is megújul, de új oszlopokat még nem láttunk.

A Tűzoltó utcában viszont most, a napokban megtörtént az aszfaltozás, az egyik oldalon a járdát is használhatják a gyalogosok, a másik oldalon azonban csak a járdaszegélyek mutatják, hogy ahol most még sár, gödör van, ott előbb-utóbb járda lesz.