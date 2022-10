Igény van a református bölcsődére Marosvásárhelyen

Nemrég megváltozott a törvénykezés, a bölcsődék eddig az önkormányzatok alá tartoztak, most meg lehetnek oktatási intézmények is a fenntartói. A törvény szerint az az intézmény, amelyben van hosszított programú óvoda, igényelheti a bölcsődei oktatást is. A Református Kollégiumnak van napközi otthonos óvodája, és szeretnénk beindítani a bölcsődét is