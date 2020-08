Igény van a gyerekbarát szálláshelyekre

Ha a gyerek jól van, a szülő is jól van, tehát nagy eséllyel tér vissza a vendéglátóhoz. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Szállóigévé vált a mondás, hogy szülőként nem nyaralsz, csak máshol vigyázol a gyerekeidre. Ha szigorúan összehasonlítjuk a gyerekek előtti nyaralásokat a családos nyaralásokkal, van benne némi igazság. A kulcs talán abban rejlik, hogy

megtaláld a családod számára megfelelő szálláshelyet, ahol nem egy etetőszékben merül ki a gyerekbarát fogalma, hanem esetleg más szempontokat is figyelembe vesznek a szálláshelyek vagy vendéglők működtetői.

Hogy Erdély is jó hely legyen!

Néhány hónapja jött létre a Facebookon egy olyan csoport, ahol erdélyi családok azért „gyűltek össze”, hogy kritikus tömegként fogalmazzák meg igényeiket, és egymásnak hasznos ajánlásokat tegyenek családbarát utazásaikról, személyes tapasztalataikról. Tóth-Batizán Emese, a szinte már 6500 tagot számláló Baba- és gyerekbarát szállás és úti cél Erdélyben nevű csoport kitalálójának komoly „tervei” vannak ezzel. Úgy véli, hogy

az erdélyi turisztikai szolgáltatók zöme nem veszi figyelembe a gyerekes, kisgyerekes családok nyaralási igényeit, ezért racionális lépés, hogy ha szóvá tesszük az erre vonatkozó igényeket.

„Lehet, hogy azért nem reagált még »ránk« a piac, mert nem látták a keresletet. Nagyon sok erdélyi magyar szülő, és miért ne, magyarországi vagy külföldi család is gyakrabban és szívesebben nyaralna itt, hogyha azt a gyermekei számára is megfelelő körülmények között tehetné. Célom az, hogy változtassak a fennálló status quo-n (fennálló állapoton), és Erdély a gyerekek és családok számára is kellemesebb és vonzóbb hellyé válna” – magyarázta motivációit a marosvásárhelyi Tóth-Batizán Emese, két kisgyerek édesanyja.