Igazságosabb számlákat ígér a gyergyószentmiklósi fűtésszolgáltató

Februártól új módszerrel osztják el a tömbházak fűtésére használt hőmennyiséget a lakók között – olvasható a gyergyószentmiklósi közmű vállalat tájékoztatásában, amely a napokban jelent meg. Ennek értelmében a közös felületek fűtéséből az is ki kell vegye a részét, akinek a lakásában egyébként nincs távfűtés.

Ott is fizetni kell a közös felületek fűtéséért, ahol már leváltak a távhőrendszerről. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Csak Gyergyószentmiklóson újdonság, hogy a tömbházak közös felületeinek fűtésköltségeibe minden érintett lakó egyformán be kell szálljon. Erre törvény, Európai Uniós szabályozás és múlt év szeptemberétől helyi határozat is van – vezette fel a témában tartott sajtótájékoztatót György János, a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű kommunikációs illetékese, illetve Lovász Enikő adminisztrációs referens. A most bevezetett számlázási módszer lényege, hogy miután az elfogyasztott hőmennyiség árából kivonják a meleg víz előállításának költségét (amit azok fizetnek ki, akik ténylegesen használták azt),

a megmaradó összeg 65 százalékát azoknak kell kifizetniük, akiknek a lakásában a távfűtés ad meleget, és 33 százalékot számolnak a közös felületekre, ezt egységesen osztják el minden lakrészre.

Mintegy 400 lakást érint

Amint Lovász Enikő fogalmazott, így lesz igazságos és törvényes a szolgáltatás. Eddig ugyanis

minden hőmennyiséget, ami a közös felületeket fűtötte, azok fizették ki, akik a távhőszolgáltatást használták.

Elhangzott, hogy 20 tömbházban már évek óta így történik ez, ott, ahol egyéni költségmegosztókat szereltettek a lakók. A mostani változás mintegy 400 lakást érint – közölte György János. Azt, hogy a tömbházban 33 százalékot tesz ki a közös felületekre használt hőmennyiség, épp az érintett 20 tömbházban mért adatok alapján számították ki.

Elkezdődött továbbá a tömbházak energetikai felmérése is, de a múlt évben a járványhelyzet miatt ez abbamaradt, a közeljövőben azonban újraindítja a folyamatot egy ezzel megbízott szakcég. A felmérés alapján később egyénileg,

lakásonként lebontva is pontosan tudható lesz, hogy kire mekkora hányadrész hárul a közös költségből.

Ez lépcsőházanként, lakrészenként is különbözik az illető épület adottságai szerint. Az energetikai felmérés költségét a közmű fizeti, a lakókat ez nem terheli.

A közmű illetékesei leszögezték, a cégnek ebből semmilyen többletjövedelme nem származik, hiszen ugyanazt az összeget kell majd kiszámláznia, mint eddig, azonban a fogyasztóiknak jó hír, hiszen csökken a terhük, amit szomszédaik helyett fizettek eddig.