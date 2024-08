Igazi szakrális és történelmi ékszerdoboz a bibarcfalvi református templom

Nem először végeztek feltáró munkálatokat, azonban úgy tűnik, még napjainkban is felfedezhetőek a régi korokat hűen tükröző elemek a templomban. Mostanra már

a külső munkálatokkal is jól haladnak, a toronygömböt augusztusban helyezték fel, benne egy időkapszulával.

– avatott be Fancsal Zsolt lelkipásztor. Három évvel ezelőtt a Román Vallásügyi Minisztérium és Magyar Kormány segítségével sikerült restaurálni a 8x4 méteres freskót, de rövidesen egy, a román állam által meghirdetett uniós pályázaton is nyertek (PNRR) a Szent László útja projekten belül, így 2023-ban elkezdődhetett a nagy felújítás. Emiatt

Az ásatások során számos sír is előkerült, közülük több gyermeksír, továbbá a szentély alapja és falrészletei.

A falkutatások során egy középkori ajtókeret nyoma is feltárult előttünk. A templom falai azonban több, a korábbi évszázadok folyamán történt átalakításról is árulkodnak.

A templom a 13. században épült, ám mai formáját csak jóval később nyerte el. Ahogy Fancsal Zsolt is elmondta,

az északi fal (amelyen a freskó is van), illetve a déli falnak egy része képezik a legrégebbi elemeit az épületnek.

Akkor is valószínűleg egy élő gyülekezet volt, mint ahogy ma is egy nagyon élő gyülekezet van”

az átalakításkor beomlasztották a plafont, a földre zuhanó törmelék pedig megemelte a padlószintet, de ezzel együtt a falak magasságát is megemelték, utóbbiról a téglarétegek árulkodnak.

következett a Szent László-freskó restaurálása is, később az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) részként finanszírozott Szent László útja programba (turisztikai-kulturális útvonal, szerk. megj.) is bekerültek.

2022-ben sikeresen pályáztak, a tervezések miatt csak 2023-ban kezdtek neki a munkának. Év végére újrafödték a templomot nagybaconi kézműves cseréppel, amelyet a nemzetközileg is ismert Bartha József készített. Most, 2024 augusztusában a helyére került a toronygömb, látványosan haladnak a munkával.

Ők vállalták át ezt a munkát, ami nekünk felettébb örvendetes, mert szívügyüknek is tekintik e hajlék megújítását, és mindent megtesznek. Én nagyon hálás vagyok és elégedett. De engedtessék meg, hogy megemlítsem Gál Károly képviselő urat is, aki igen sokat segít ezen ügy előmozdításában” – fogalmazott Fancsal Zsolt.

tavaly a régészeti ásatások miatt húzódott kicsit a tényleges felújítás kezdete, de ez is fontos volt, hiszen ekkor fedték fel a szószéket, a szentély félköríves formáját, a sírokat.

„Mindenképpen arra törekszünk, a mérnök úr is azon dolgozik, hogy visszaadjuk a régi patináját, de úgy, hogy ne legyen azért zavaró. Mégiscsak legyen funkcionális a templom, mert mi itt istentiszteleteket tartunk” – magyarázta a lelkipásztor.

– mondta Fancsal Zsolt. Most egy kicsi gyülekezeti teremben tartják az istentiszteleteket, de az nem arra volt alakítva, hogy 60-70 személyt befogadjon vasárnaponként. Úrvacsoraosztáskor például a kultúrotthonba kell költözniük.

Noha elsősorban a szertartások helye, és nem múzeum, a templom ezelőtt is nyitva állt a turisták előtt, az év minden időszakában.

A jövőben a templom körüli falat is „bezárják”, most ugyanis három emlékmű „szakítja” meg azt. Szó sincs róla, hogy ezeket tönkretegyék, helyette előrébb költöztetik, lehetőleg úgy, hogy egyáltalán ne sérüljenek.

A tiszteletes abban reménykedik, hogy ezt az elkövetkezőkben is fenn tudják tartani, hiszen a korábbinál is csodálatosabb látképpel, feltárt különlegességekkel találkozhatnak a látogatók.

Most a templomtornyon végzik az utolsó simításokat, fokozatosan haladnak lefelé, előbb az épület külsejét fejezik be, majd a belteret is.