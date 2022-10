Igazi dísze a községnek – felavatták a gyergyóditrói középiskolát

Kívül-belül megújult és korszerű berendezéssel várja a tanulókat a gyergyóditrói középiskola. Az épületben régebben községháza és bentlakás is működött. A felújítás sem volt könnyű folyamat, de az igazi kihívás most következik: iskolává kell válnia, ahol a közösségért dolgozó emberekké válnak a következő nemzedékek.

Amint az avatóünnepségen Puskás Elemér ditrói polgármester megfogalmazta, egy jó felszerelt, műszakilag kifogásolhatatlan épületet adhattak át vasárnap, de iskola csak akkor lesz, ha lesznek benne szorgalmas, tudatos tanulók, önzetlenül segítő pedagógusok, és lesznek áldozatkész szülők is. Az elöljáró rámutatott,

a létesítményben nem csak az osztálytermek váltak a mai kornak megfelelő színvonalúvá, de külön büszkeség, hogy a cukrász szakon tanulók olyan modern gasztroműhelyben tanulhatják a szakmát, amely talán Hargita megyében is egyedülálló.

Az építkezés nem volt zökkenőmentes: 6,5 millió lej értékű volt a beruházása, és a 2018-ban erre nyert összeg csak 4 millió volt, a község elöljáróinak komoly fejtörést jelentett, hogy honnan is teremtsék elő a még szükséges 2,5 milliót. Hitelkérelmüket 2021-ben ugyan elfogadták, de csak idén, 2022-ben használhatták volna fel a pénzt.

A késedelem végül is jól jött, mert ez idő alatt kormánytámogatást és megyei önkormányzati hozzájárulást is kaptak az épületen végzett munkálatok költségeinek fedezésére, illetve az új berendezések beszerzésére. Az épület homlokzatára felkerült a névadó Puskás Tivadar címere is.