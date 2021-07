Ifjúsági ház, délutáni foglalkoztató nyílt Gyergyóújfaluban

• Fotó: Gergely Imre

A Sarlós Boldogasszony ünnepe köré idén is színes programsorozatot szervezett Gyergyóújfalu, erre időzítették a labdarúgópálya bejáratánál épült Grund Ifjúsági Ház hivatalos átadását is. Itt már pár hónapja zajlanak a tevékenységek, de fontosnak tartották az ünnepélyes megnyitást is. Egyed József polgármester szerint

Az intézmény három hónapos kortól, egészen kamaszkorig szervez tevékenységeket a fiatalok számára, amelyeket Sólyom Annamária, az Gyergyóújfalvi Ifjúsági Ház igazgatója mutatott be az érdeklődők számára.

„Az alap infrastrukturális dolgok ha nem is készültek el teljesen a községben, de jó részük már megvan. Ezek mellett kell foglalkozni a közösségfejlesztéssel, a közösség jólétével is. ezért találtuk ki, hogy legyen délutáni oktatás. Volt rá igény

Mint elhangzott, az előkészítő osztályosoktól kezdve, egészen negyedik osztályosokig délutáni iskolát tartanak itt. A gyerekek ezt játszóiskolának nevezik és ez is a cél: élménypedagógiai módszerekkel tanulási technikákat adnak át nekik, hogy hatékonyan és minél rövidebb idő alatt tudjanak felkészülni a következő tanítási napra. A kamaszoknak, az 5-8. osztályosoknak, pedig társasjáték délutánokat tartanak, valamint filmeket is szeretnének vetíteni, és zeneoktatásra is lehetőségük van.

Teljesen nyitottak vagyunk az ők igényeikre, terveink között vannak nyári, valamint téli táborok megszervezése is, és az ünnepeinket is mind meg szeretnénk ünnepelni, húsvétkor tojásírást tartottunk, illetve az adventre is közösen szeretnénk majd felkészülni

– mondta el Sólyom Annamária.